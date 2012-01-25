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Spor

Luis Figo ve Edgar Davids İstanbul'a geliyor İSTANBUL (A.A)

25 Ocak 2012 16:08

-Luis Figo ve Edgar Davids İstanbul'a geliyor İSTANBUL (A.A) - 25.01.2012 - Eski ünlü futbolcular Portekizli Luis Figo ve Hollandalı Edgar Davids, İstanbul'da gösteri maçı yapacak. Figo ve Davids'in, ''Figo Seni Forum Alışveriş Merkezleri'nde seçsin, hayallerin gerçek olsun'' sloganı ile düzenlenen ve 8-16 yaş grubundaki gençlerin katıldığı projenin, 3 Şubat Cuma günü Forum İstanbul Alışveriş Merkezi'nde yapılacak finalindeki gösteri maçında karşılaşacağı bildirildi.  Gösteri maçı öncesi Davids ve Figo'nun, 2012 yaz döneminde Inter'in yaz kampına katılma hakkını kazanmak için mücadele eden gençler arasında seçilen 10 yetenekli çocuğunun ismini açıklayacakları ifade edildi. Projeye katılan binlerce genç arasından Luis Figo ve ekibi tarafından seçilen 10 yetenekli çocuğun, Figo ve Davids ile birlikte gösteri maçına çıkacakları da kaydedildi.

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