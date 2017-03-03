Luis Enrique bırakıyor

Barcelona takımının teknik direktörü Luis Enrique, sezon sonunda görevini bırakacağını açıkladı.

25. haftada sahasında Sporting Gijon'u 6-1 yenen Barcelona'da maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Luis Enrique, sezon sonunda görevini bırakacağını duyurdu.

Barcelona'dan ayrılma kararını ilk soyunma odasında futbolcularına daha sonra da basın odasında gazetecilere söyleyen Luis Enrique, "Basın toplantısını farklı bir şekilde bitireceğim. Gelecek sezon Barcelona'nın teknik direktörü olmayacağım. Bu benim için çok zor, çok düşünülmüş ve tartılmış bir karar. Düşündüklerime sadık kalacağıma inanıyorum." dedi.

Enrique, 30 Haziran'da bitecek sözleşmesini yenilemek için sezon öncesinde Barcelona kulübünden iki yönetici ile görüştüğünü ve kendisine "karar vermek için aceleci olma" denildiğini aktararak, "Karar zamanı şimdi geldi" şeklinde konuştu.

İspanyol teknik adam, Barcelona'yı bırakma nedenleriyle ilgili yöneltilen sorulara ise "Bunun sebebi, benim bu işi yapma felsefemde. Bunun anlamı, çok az bir süre dinlenme ve iletişimi kesmektir. Ben Barcelona kulübüne ve futbolculara teşekkür etmek istiyorum. Kulüp, bana ilk alt yapıda daha sonra da A takımda güvendi." cevabını verdi.

Luis Enrique, sezonun geri kalan bölümünde hedeflerini tutturmak için elinden geleni yapacağını vurgulayarak "Önümüzde çok heyecanlı bir üç ay var. Zor bir durumdayız özellikle bir turnuvada ama herkesin yardımıyla bu maçı (Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain maçı) çevirmeye çalışacağız. Bu üç ayda tamamen kendimi takıma adayacağım." ifadelerini kullandı.

3 sezondur Barcelona'yı çalıştıran 46 yaşındaki Luis Enrique, Katalan kulübüne 8 kupa kazandırdı. Bu sezon Kral Kupası'nda finale kalan ve Real Madrid'in yanında lig şampiyonluğu yarışını sürdüren Barcelona'nın, Paris Saint Germain yenilgisinden sonra Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmesi zor görünüyor.

İspanyol basını, Şampiyonlar Ligi son 16'lar ilk maçında Barcelona'nın deplasmanda Paris Saint Germain'e 4-0 yenilmesinin ardından Luis Enrique'nin sözleşmesinin yenilenmeyeceği iddialarını ortaya atmış ve yerine en güçlü teknik direktör adayı olarak Sevilla'yı çalıştıran Jorge Sampaoli'yi göstermişti.

Bartomeu: Verdiği kararı kabul etmeliyiz

Barcelona Kulübü Başkanı Josep Maria Bartomeu, teknik direktör Luis Enrique'nin sözleşmesini yenilemeyerek sezon sonunda ayrılacağını açıklamasıyla ilgili "Bu yaz süper bir teknik direktör aramızdan ayrılacak." dedi.

Bartomeu, kulübün resmi yayın organı Barça TV'ye yaptığı açıklamada "Luis Enrique'nin şimdiye kadar yaptığı işten çok memnun olmamız gerekir. Verdiği kararı kabul etmeliyiz ve sezonun en iyi şekilde, kupalar kazanarak sona ermesini temenni etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Luis Enrique'nin sezon öncesinde kulüp yöneticileri ile yaptığı konuşmada, "Devam etmeme olasılığı olduğunu" söylediğini aktaran Bartomeu, "Luis, aldığı kararı bugün futbolculara açıklamanın daha doğru olduğunu düşündü. Maçtan sonra futbolcularına sezon sonunda bırakacağını söyledi. Herkes üzgün çünkü bize çok başarılar kazandırdı ve yeni kupalar da kazandırabilir. Bu, 30 Haziran'a kadar bitmeyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bartomeu, "Luis Enrique, görevde olduğundan bu yana dünyada bize takım olarak büyük bir imaj sağladı ve bu halen devam ediyor. Barça'nın efsane teknik direktörlerinden biri ve kalan 3 ayda herkesin desteğine ihtiyacı var." dedi.

Barcelona Kulüp Başkanı, takımın başına gelecek sezon getirilecek teknik direktör ile ilgili sorulara ise "Yeni teknik direktör için çok sağduyulu çalışacağız ve 30 Haziran'dan sonra açıklayacağız. Herşey rahat ve tam normallik içinde olacak. 1 Temmuz'da yeni teknik direktörü açıklamaya çalışacağız. Şimdi önümüzde kalan maçlara konsantre olmalıyız." yanıtını verdi.