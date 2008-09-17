Luis Aragones: Lig ayrı, Avrupa ayrı

Dragao Stadı’nda takımının son antrenmanı öncesi futbolculardan Josico ve Uğur Boral’la birlikte bir basın toplantısı düzenleyen Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, “Biliyoruz ki zor bir maç. Porto güçlü bir ekip. Avrupa şampiyonlukları var. Ama ben çalıştırdığım tüm ekiplerde sahaya mutlak galibiyet için çıkarım, futbolcularımdan ellerinden gelenin en iyisini yapmasını isterim. İyi bir skorla İstanbul’a dönmek istiyoruz” dedi.



Aragones, ligdeki kötü başlangıcın özgüvenlerini etkileyip etkilemediği sorusunu, “Şampiyonlar Ligi ve Türkiye iki farklı kulvar, motivasyonları farklı. Biz bu maça iyi hazırlandık. Evet ligde iyi başlamadık ama bu iki kulvarı birbirinden ayırmak gerekir” diye yanıtladı.



İspanyol teknik adam, alınan kötü sonuçların baskı yaratıp yaratmadığı sorusu üzerine “Ben yeteri kadar tecrübeye sahibim. Kötü bir sonuçta elbette antrenör suçlanır. İşler iyi gitmediğinde ben de sinirlenirim ancak kötü durumların üstesinden gelebilirim. Üzerimde fazla baskı yok” dedi. Maçın kesin bir favorisi olmadığını belirten Aragones, futbolda artık takımlar arasında uçurum olmadığını söyledi.



Fenerbahçe’yle ilk Avrupa kupası maçına çıkması beklenen Josico, “Buraya iyi bir başlangıç için geldik. Buradan alacağımız iyi bir skorla evimizde daha güvenli oynamak istiyoruz” dedi. Tecrübeli oyuncu, ilk maçında yabancılık çekip çekmediği üzerine bir soruya, “Ekipteki arkadaşlık ortamından memnunum. İyi karşıladılar , yardım gösteriyorlar. Burada bulunmaktan çok memnunum” şeklinde yanıt verdi.



Uğur Boral ise “İyi bir başlangıç için geldik. Porto Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş bir takım. Bizim de geçen seneden önemli bir başarımız var. Bunun üstüne bir şeyler koymak istiyoruz. İyi bir sonuç almaya odaklandık” dedi. Golcü oyuncu, Avrupa kupalarına daha fazla hazırlanıp lig maçlarına yeterince motive olamadıklarını ve bu nedenle ligde altı puan kaybettiklerini sözlerine ekledi.

