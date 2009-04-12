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Spor

Luis Aragones: Kişilikli oynayamadık

Luis Aragones, Galatasaray ile yaptıkları derbide kazanmak için kişilikli oyunu ortaya koyamadıklarını söyledi.

12 Nisan 2009 03:00

Fenerbahçe Teknik Direktörü Luis Aragones, Galatasaray ile yaptıkları derbide kazanmak için kişilikli oyunu ortaya koyamadıklarını söyledi.

Luis Aragones, maçtan sonra düzenlediği basın toplantısında, iki takımın da savunmalarının iyi oynadığını, maçta çok fazla gol pozisyonu olmadığını ifade ederek, "Kendi takımımın bir eksiği vardı. Çok fazla kazanmak için kişilikli oyunu ortaya koyamadık. Bu tip maçları her zaman kafalarını soğuk tutan, ama yüreğiyle sıcak oynayan takımlar kazanır. Biz bugün onu çok fazla başardığımızı söyleyemeyiz" dedi.

Ligde kalan maçlarda şampiyonluk şanslarıyla ilgili bir soru üzerine İspanyol teknik adam, kalan 7 maçın hepsini kazanmak istediklerini ifade ederek, "(Şurada bitiririz, burada bitiririz) diye birşey demiyorum. Bugün bizde eksik olan kişilikliği önümüzdeki maçlara yansıtıp, 7 maçta 21 puan toplayıp, diğer rakiplerin ne yapacağını beklemek durumundayız. O yüzden yapmak istediğimiz şey, 7 zaferle ligi tamamlamak" diye konuştu.

Aragones, bir gazetecinin, "Bülent Korkmaz, maçın sonundaki olayların sorumlusu olarak Lugano'yu gösterdi. Siz ne diyorsunuz?" biçimindeki sorusu üzerine, "Bu konuda çok fazla birşey söylemeyeceğim. O, karşı takımın antrenörünün düşüncesidir. (Şu suçludur, bu suçludur) diyemem. Genel anlamda daha serinkanlı oynamamız, olay olduğu zaman olayın uzağında kalmamız gerektiğini defalarca konuşmuştuk ama maalesef bugün bunu gerçekleştiremedik. Olaylardan uzaklaşmamız gerekiyordu, ancak onu da çok fazla başaramadık" dedi.

İspanyol çalıştırıcı, "(Mayıs ayında göreceğiz) demiştiniz. Şimdi ne diyorsunuz?" sorusu üzerine, "Ben aynısını söylemeye devam ediyorum. Daha lig bitmemiştir. Lig bittiği zaman o değerlendirme hakkında konuşacağız" diye konuştu.

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