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Dünya

Lugansk'da çatışmalar artıyor: 44 ölü

Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk'da Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti

19 Temmuz 2014 01:25

Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk kentinde Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda son 24 saatte 44 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Lugansk Kent Meclisi Basın Bürosundan yapılan açıklamada, Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında çıkan çatışmalarda son 24 saatte biri çocuk 44 kişinin hayatını kaybettiği, 215 kişinin ise yaralandığı belirtildi. 

Dünden bu yana kent genelinde 46 apartman ve 195 müstakil evin yıkıldığı, ayrıca 12 kreş ve anaokul, 3 okul, 5 fabrika, 18 dükkan ve 3 alışveriş merkezinin hasar gördüğüne değinilen açıklamada, kent genelindeki iş yerlerinin yüzde 60'ının kapalı olduğu aktarıldı.

Açıklamada, çatışmalar yüzünden kentin altyapısınının da hasar gördüğü, yaralıların tedavisi için hemşire ve doktor sıkıntısı yaşandığı kaydedildi.

 

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