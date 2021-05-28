Lugansk'ta ayrılıkçı keskin nişancı, Ukrayna askerini öldürdü

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Kiev-Moskova hattında geçen aylarda tırmanan gerilim düşmeye başlamışken savaşın sürdüğü doğu Ukrayna'da ayrılıkçı bir keskin nişancı Ukraynalı bir askeri vurarak öldürdü.

Ukrayna ordusu, askerin ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen Rusya sınırındaki Lugansk bölgesindeki bir köyde vurulduğunu ifade etti.

Kiev, 2014 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana Lugansk ve Donetsk bölgelerinde ayrılıkçı güçlerle savaşıyor. 2021'in başında Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığınağı yapmasıyla gerilim tekrar üst seviyeye çıkmıştı. Rusya askerlerini çekmeye başlayacağını açıklasa da Kiev de Washington da bu çekilmenin sınırlı kaldığını ifade etti.

Ayrılıkçılar ve Kiev arasındaki çatışmalarda şu ana kadar 13 bin kişi hayatını kaybetti.