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Spor

Lugano’ya Süper Lig’den talip

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Diego Lugano, anlaşma sağlanabilirse yeniden Türkiye’ye dönebilir

19 Haziran 2014 16:35

Kayseri Erciyesspor başkanı Ziya Eren, Dünya Kupası'nda Uruguay forması giyen 33 yaşındaki tecrübeli savunma oyuncusu Diego Lugano konusunda PSG sportif direktörü ile bizzat kendisinin telefon görüşmesi yaptığını söyledi.

Haber Türk’te yer alan habere göre, yabancı bir savunma oyuncusu transfer etmek isteyen kayseri temsilcisi, Lugano’yu renklerine bağlamak için girişimlerini sıklaştırdı.

Eren, Lugano'nun Fenerbahçe'de hırs ve başarısıyla dikkatleri üzerinde topladığını belirterek, "Lugano'yu renklerimize katmak için gerekli girişimleri yaptık. Fransız kulübü Lugano'nun bonservisini yarıya indirme isteğimizi dikkate alacaklarını bildirdi. Kulüp yöneticileri, Dünya Kupası maçları ardından Lugano ile ile birlikte bizim de bir araya gelebileceğimizi bildirdi. Böylesine tecrübeli ve Türk futbolunu yakından tanıyan bir oyuncuyu kadromuza katma konusunda ısrarlıyız" ifadelerini kullandı.

Bülent korkmaz ile önümüzdeki günlerde sözleşme imzalayacaklarını belirten başkan Ziya Eren, Kayseri Erciyesspor'un 2014-15 sezonu için loca ve kombine bilet satışları konusunda yabancı bir pazarlama şirketiyle görüştüğünü bildirdi. Eren, kurumsal bir çerçevede loca satışlarının bu şirket tarafından gerçekleştirileceğini, mavi siyahlı taraftarında e-bilet uygulaması nedeniyle şimdiden internet üzerinden pasolig başvurusu yapmalarını istedi.

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