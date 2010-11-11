-LUGANO'YA 3, SEZER ÖZTÜRK'E 2 MAÇ CEZA İSTANBUL (A.A) - 11.11.2010 - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Spor Toto Süper Lig'deki Fenerbahçe-Eskişehirspor maçının devre arasında soyunma odasına giderken tartışan ve müsabakanın dördüncü hakeminin raporuyla kırmızı görerek oyundan atılan Fenerbahçeli Diego Lugano ve Sezer Öztürk'ün cezalarını açıkladı. Gerçekleştirilen PFDK toplantısının ardından yapılan duyuruda, rakip takım oyuncusuna yönelik kural dışı hareketleri nedeniyle Fenerbahçeli Diego Lugano'ya 3 maç, Eskişehirsporlu Sezer Öztürk'e ise 2 maç resmi müsabakalardan men cezası verildiği belirtildi. Aynı karşılaşmada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Fenerbahçe ve Eskişehirspor'a da 5'er bin TL para cezası uygulandı. -SCHUSTER'E AKREDİTASYON KARTI İÇİN İHTAR- Beşiktaş teknik Direktörü Bernd Schuster'in maçlarda akreditasyon kartını takmadığı gerekçesiyle gündeme yansıyan yorumların ardından, Alman teknik adama PFDK'dan da uyarı geldi. Siyah-beyazlı çalıştırıcıya akreditasyon kartını görünür şekilde takmadığı gerekçesiyle ihtar cezası verildi. Beşiktaş-Kasımpaşa mücadelesinde taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 5 bin TL para cezasına çarptırılan siyah-beyazlı ekip, yine akreditasyon sisteminin uygulanmamasından dolayı da talimatlara aykırılık nedeniyle ihtar cezası aldı. Kurulun aldığı diğer ceza kararları şöyle: 1 Maç Saha Kapama: Karşıyaka. 30 Gün Hak Mahrumiyeti: Mehmet Yahya Kayra (72 Batmanspor yöneticisi), Şeref Erdik (Altınorduspor yöneticisi) 28 Gün Hak Mahrumiyeti: Zafer Baş (Beykoz 1908 yöneticisi). 15 Gün Hak Mahrumiyeti: Selahattin sakıpağa (Karşıyaka yöneticisi). 7 Gün Hak Mahrumiyeti: Cüneyt Yarımbaş (Pendikspor yöneticisi), Murat Temizel (Sakaryaspor idarecisi), Güven Kurtan (Altınorduspor yöneticisi). 5 Maç: Berkay Günay (Altınorduspor). 4 Maç: Şafii Çoğun (72 Batmanspor Teknik Direktörü), Sami Bayram (Yimpaş Yozgatspor). 3 Maç: İlyas Akçay (1461 Trabzonspor Teknik Direktörü), Hakan Soylu (Ofspor), Nihat Şahin (Ofspor), Mert Caymaz (72 Batmanspor), Kenan Evren (Ankara Demirspor), Cihan Özer (Belediye Bingölspor), Hikmet balioğlu (Altınorduspor), Halil arslan (Altınorduspor), Mehmet Hakkı Hocaoğlu (Anadolu Üsküdar 1908 Teknik Direktörü), Savaş Özdemir (Yeni İskenderunspor), Hakkı ekici (Yimpaş Yozgatspor Antrenörü). 2 Maç: Stelian Giani Kirita (Bursaspor), Ahmet Kazım Ertem (Lüleburgazspor Teknik Direktörü) 1 Maç: Simon Terwase Zenke (Samsunspor). 10 bin TL: Kasımpaşa. 9 bin TL: Pendikspor. 5 bin TL: Bucaspor. 4 bin TL: Mehmet Yahya Kayra (72 Batmanspor yöneticisi), Zafer Baş (Beykoz 1908 yöneticisi). 3 bin TL: Akhisar Belediyesi Gençlikspor, Elazığspor. 2 bin 500 TL: Çaykur Rizespor. 2 bin 100 TL: Pursaklarspor. 2 bin TL: Belediye Vanspor, 72 Batmanspor, Malatyaspor, Beykoz 1908. Bin 800 TL: 1461 Trabzonspor. Bin 350 TL: Altınorduspor. Bin 50 TL: Anadolu Üsküdar 1908. Bin TL: Ispartaspor. İhtar: Diyarbakırspor, Orhan Kayhan (Yimpaş Yozgatspor yöneticisi)