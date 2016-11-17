Lugano Türkiye'den ucuza çimento aldı, Uruguay karıştı

Bir dönem Fenerbahçe'de oynayan Diego Lugano'nun ülkesinde şirket kurması ve Türkiye'den çok ucuza çimento ithal ederek ülkesinde satması ortalığı karıştırdı, olay Sanayi Bakanlığı'na kadar gitti.

Uruguay Milli Takımı kaptanı olan Atletico Madridli futbolcu Diego Godin ile birlikte geçtiğimiz yıl bir şirket kuran Lugano, Türkiye'den çimento ithal etmeye başladı.

Ancak Cementos Charrúa isimli şirketleriyle giriştikleri bu ticari faaliyet, milli futbolcuların ülkesinde rahatsızlık yarattı.

Çok ucuza ithal etmesi sorun yarattı

Güney Amerika ülkesindeki maaliyetlerin çok altında ürünü elde etme fırsatı yakalayan Lugano ve Godin, piyasayı altüst etti. Uruguay'da petrol, alkol, çimento satışı ve ithalatından sorumlu kurum olan ANCAP, ortaya çıkan durum nedeniyle ikilinin bu sektördeki girişimlerine müdahale etti.

"Uruguay'da üretin"

Türkiye'den getirilen çimentonun çok ucuza geldiği, üretim maaliyetinin altında olduğu, satış fiyatının da oldukça düşük olması nedeniyle haksız rekabete sebep olduğu belirtildi. T



Türkiye'den gelen ürünü etiketleyerek piyasaya sunan Lugano ve Godin ülkelerinde üretim yapmadıkları için eleştirildi.

ANCAP'ın konuyu Uruguay Sanayi Bakanlığı'na ilettiği, Lugano'nun şirketinin yarattığı sıkıntı konusunda şikayetçi olduğu ve fiyatlar konusunda ayarlama yapılmasını bakanlıktan talep ettiği ortaya çıktı.