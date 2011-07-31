-LUGANO: TAKIMIM DÜŞERSE, GİDERİM ROMA (A.A) - 31.07.2011 - Uruguay Milli Takımının kaptanı ve Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Diego Lugano, gemi batmadan gemiden ayrılmayacağının sinyalini verdi. İtalya'nın Juventus kulübüne yakınlığıyla bilinen Tuttosport gazetesinde görüşleri yer alan 30 yaşındaki başarılı stoper, takımı hakkında devam eden şike soruşturmasının zor bir süreç olduğunu belirterek, ''Takımım düşerse, giderim'' dedi. Lugano'nun menajeri Juan Figer ile siyah-beyazlı takım yöneticilerinin prensip anlaşmasına vardıkları ancak Juventus'un da Lugano gibi Fenerbahçe'nin durumunu beklemeyi tercih ettiği ifade edildi. Juventus'un Lugano'yu transfer etmek için şu an 3,5 milyon avroyu gözden çıkarması gerektiği fakat Fenerbahçe'nin küme düşmesi durumunda oyuncuyu bedelsiz alma seçeneğini de göz önünde bulundurduğu kaydedildi. Haberde, Türkiye'deki şike soruşturması nedeniyle Fenerbahçe'nin küme düşme riskiyle karşı karşıya olduğu ve böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde tüm oyuncuların serbest kalacağı belirtildi.