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Spor

Lugano: Özür diliyorum

Lugano, olayları başlattığı için üzgün olduğunu belirti ve yaşananların kendilerine yakışmadığını söyledi.

13 Nisan 2009 03:00


Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin olay isimlerinden Lugano, olayları başlattığı için üzgün olduğunu belirti ve yaşananların kendilerine yakışmadığını söyledi.

Fenerbahçeli futbolcu Lugano, Galatasaray ile yaptıkları derbi maçta yaşanan olaylardaki sorumluluğu üzerine aldı.

Lugano, maçın son dakikasında kullandıkları serbest atış sırasında 21 numaralı Emre Aşık'ın üst üst 3 kere ayağına bastığını savunarak, ''Üçüncüde dayanamayarak kendimi tutamadım ve kafa attım. Aslında çok da sert bir darbe değildi. Ancak 21 numaralı oyuncu kendisini yere attı. Olayların ateşini biz yaktık. Derbiye yakışmayan olaylar oldu'' diye konuştu.

Uruguaylı futbolcu, yapmaması gereken bir harekette bulunduğu dile getirerek, ''Bundan dolayı özür dilemem gerekiyorsa, bunu da diliyorum'' dedi.

Maçın derbiye yakışır bir biçimde çekişmeli geçtiğini ifade eden Lugano, ancak her iki takımın da oyunlarını sonuca yansıtamadıklarını bildirdi.

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