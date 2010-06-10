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Spor

Lugano, Fransa karşısında ilk 11'de

Güney Afrika'daki Dünya Kupası'nın ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak Uruguay'da ilk 11 belli oldu.

10 Haziran 2010 03:00

T24 - Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve yarın başlayacak Dünya Kupası'nın ikinci maçında Fransa ile karşılaşacak Uruguay'da ilk 11 belli oldu.


Uruguay Teknik Direktörü Oscar Tabarez, yarınki (11 Haziran 2010) maçta sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. Kadroda, Fenerbahçe'de forma giyen Diego Lugano da yer alıyor.


Takımda dengeye önem verdiğini belirten Tabarez, ''Rakibimizin gücünü göz ardı etmememiz gerek. Top bizde olduğunda onları baskı altına almalıyız'' dedi.


Uruguay Milli Takımı'nın ilk 11'i şöyle:


Fernando Muslera, Mauricio Victorino, Diego Lugano, Diego Godin, Maximiliano Pereira, Alvaro Pereira, Diego Perez, Egidio Arevalo Rios, Ignacio Gonzalez, Luis Suarez, Diego Forlan.

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