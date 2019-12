-LUGANO: ALEX ÇOK BÜYÜK BİR GOLCÜ İSTANBUL (A.A) - 29.05.2011 - Fenerbahçe'nin Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Lugano, geçen sezon yaşadıkları travmadan güçlenerek çıktıklarını ve bu sezon ikinci yarıdaki muhteşem geri dönüşleriyle şampiyon olduklarını söyledi. Lugano, yaptığı açıklamada, geçen sezon şampiyonluğu son maçta yitirdiklerini hatırlatarak, ''Bunu bir travma olarak da düşünebiliriz, belki oradan güçlenerek çıktık diye de yorum yapabiliriz'' dedi. Geçen sezon 10 maçlık galibiyet serisinden sonra, son maçta berabere kaldıkları için şampiyonluğu kaybettiklerini vurgulayan Uruguaylı oyuncu, ''Oradan öğrenerek, dersler çıkararak ve güçlenerek, belki bu ikinci yarıdaki muhteşem geri dönüşü gerçekleştirdik. Belki de geçen senenin düş kırıklığı ve içimizde kalan duyguların dışa vurumuyla bu şampiyonluk geldi'' diye konuştu. -''BENİM ZATEN GOLCÜ KİMLİĞİM VAR''- Savunma oyuncusu olması rağmen ligde 7 gole imza atan Lugano, kendisinin zaten golcü kimliğinin olduğunu vurgulayarak, ''Geçen sezon 6, ondan önce 8 gol atmıştım. Zaten benim golcü kimliğim de var. Oynadığım diğer takımlarda da gol atan futbolcu kimliğimle anılıyorum'' ifadelerini kullandı. Elinden gelen tüm katkıyı her zaman takımın yararına yapmaya çalıştığını anlatan Lugano, ''Nerede güçlüysem, hangi anda takıma katkı sağlayacaksam oralara gitmeye çalışıyorum. Bu sene de böyle oldu. Fakat takım halinde yapılan çalışma, takım halinde kenetlenme, azim, inanç ne derseniz diyebilirsiniz, o sayede şampiyonluk geldi'' şeklinde konuştu. -''ALEX BİR ROBOT DEĞİL''- Sezon başında eleştirilen takım kaptanı Alex'in performansını da değerlendiren Uruguaylı futbolcu, şunları söyledi: ''Alex çok önemli, lider bir oyuncu. Her zaman kilidi açabilecek bir oyuncu ama o da bir robot değil, onun da inişleri çıkışları olacaktır. Onun ne olduğunu unutmadan her zaman destek olmamız gerekiyor. Takım halinde zaten ona en büyük desteği verdik. O da üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Golcü kimliğini her zaman biliyoruz. O her zaman çok büyük bir golcü olarak kalacaktır.'' Artık hedefin Avrupa olması gerektiğini kaydeden Lugano, ''Avrupa'da çıtaları yükseltmemiz gerekiyor. Bunu yapacak takım da, yönetim de, güç de, camia da burada var. Biz de işin ciddiyetinde olursak yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde sonuna kadar gidip, kalıcı bir başarıyla taraftarımızı sevindirmek istiyoruz'' diyerek sözlerini tamamladı.