Lufthansa'nın pilotun depresyon tedavisinden haberdar olduğu ortaya çıktı

Lufthansa Hava Yolları, Germanwings uçağını Fransa Alpleri üzerinde bilerek düşürdüğü sanılan yardımcı pilot Andreas Lubitz'in geçmişte depresyon tedavisi gördüğünden haberdar olduğunu açıkladı.

Germanwings şirketinin sahibi olan Lufthansa, 2009 yılına ait e-postaları kamuoyu ile paylaşarak, pilotun Lufthansa Uçuş Okulu'ndan ağır depresyon tedavisi nedeniyle izin aldığını bildiğini söyledi.

Şirket, daha önce pilotun okula ara verdiğini söylemiş, ama nedenini açıklamayı reddetmişti.

BBC Türkçe'de yayımlanan habere göre, geçen hafta dağa çarpan uçakta bulunan mürettebatın da dahil olduğu 150 kişiden kurtulan olmamıştı. Kokpitteki sesleri kaydeden kara kutunun ortaya koyduğu kayıtlarda yardımcı pilot Lubitz'in dışarı çıkan kaptan pilotu kokpite geri almadığı ve uçağı kasten alçaltarak düşürdüğünün sanıldığı açıklanmıştı.

Uçağın diğer kara kutusunu arama çalışmaları sürüyor.

Bu arada uçakta ölen tüm yolcuların cenazelerine ait kalıntılar olay yerinden tamamen toplandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Francois Hollande, cenazelerin tamamının kimlik tespitinin haftasonuna kadar biteceğini söyledi.

Kazada ölen 150 kişiden vücut bütünlüğü bozulmayan yok.

Fransız yetkililer, AFP haber ajansına cenazelerin tamamen toplandığını ancak kurtarma ekiplerinin şahsi eşyaları toplamak için olay yerine döneceğini söyledi.

Pazartesi günü Alman savcılar 28 yaşındaki pilotun uçuş eğitimini tamamlamadan önce intihar eğilimi için tedavi gördüğünü açıklamıştı.

Lufthansa ise daha önce yaptığı açıklamalarda pilotun uçmaya yüzde 100 elverişli olduğunu söylemişti.