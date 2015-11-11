Lufthansa yolcuları dikkat!



Alman havayolları şirketi Lufthansa'da kabin personelinin grevi sürüyor. Çarşamba günü için şimdilik Frankfurt, Münih ve Düsseldorf havaalanlarındaki 930 uçuş iptal edildi. Yaklaşık 96 bin yolcunun dün açıklanan iptallerden etkilendiği belirtiliyor.

Şirketten yapılan açıklamada perşembe günkü durumla ilgili kamuoyunun bugün ilerleyen saatlerde bilgilendirileceği, durumun müşterilere mümkün olduğunca önceden bildirileceği kaydedildi.

Mahkeme kararı bekleniyor

Şirketin sendikanın grev kararıyla ilgili başvurduğu Frankfurt ve Düsseldorf mahkemelerinden salı günü farklı kararlar çıktı. Darmstadt İş Mahkemesi Frankfurt ve Münih'teki grevlere izin verirken Düsseldorf'taki mahkeme, sadece salı günkü grevle bağlantılı olarak ‘yasaya aykırı‘ hükmünde bulundu. Lufthansa'nın cuma gününe kadarki zaman dilimini kapsayan ihtiyati tedbir başvurusu ise öğleden sonra karara bağlanacak.

Bağımsız kabin personeli sendikası UFO, Frankfurt ve Münih'te geçen cuma günü grev başlatmıştı. Sendika çarşamba günü saat 04:00 ile cuma günü saat 24:00 arasında tüm orta ve uzun mesafe uçuşlarda grev çağrısı yaptı.