Lufthansa 32 milyon Euro zarar açıkladı

Lufthansa şirketler grubu, yılın ilk 9 ayında 32 milyon Euro zarar, 226 milyon Euro işletme karı elde ettiğini duyurdu.



Lufthansa'dan yapılan açıklamaya göre, şirketler grubunun kazancı yılın ilk dokuz aylık dönemi sonunda bir önceki yıla kıyasla düşük düzeyde kaldı.



AG Yönetim Kurulu Başkanı Wolfgang Mayrhuber, ilk dokuz ayın bilanço verilerini şu şekilde açıkladı:



"Sektördeki türbülansları önceden görerek sağlam bir temel ve cazip ürünlerle kemerlerimizi sıkıca bağlamış olmamızın yararını şimdi görüyoruz. Buna rağmen elde etmiş olduğumuz sonuçtan memnun olamayız.



Çabalarımızı yoğunlaştırmalı ve karlılığımızı korumaya yönelik önlemleri sürdürmeliyiz. Lufthansa güçlü bir ekibe sahip olan güçlü bir şirkettir. Kısa vadeli karlılık oranı ile uzun vadeli avantajlar arasında denge kurmaya çalışıyoruz. Artık türbülansların içinden güvenli bir şekilde uçmayı öğrenmiş bulunuyoruz. Aldığımız sonuçlar da bunu bir kez daha kanıtlamış oldu."



Lufthansa şirketler grubunun cirosu 2009 yılının ilk dokuz ayında 16.2 milyar Euro ile bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13.2 oranında geriledi.



Bilet satışlarından elde edilen gelir yüzde 16.3 azalarak 12.6 milyar Euro oldu. Bunda yolcu ve cargo rakamlarındaki düşüş ve yolcu başına elde edilen ortalama kazanç belirleyici rol oynadı.



Şirketler grubunun toplam işletme geliri söz konusu dönem içinde yüzde 8.7 azalarak 18.1 milyar euro oldu. Şirketler grubunun toplam zararı ise 32 milyon Euro oldu. Geçen yılın aynı döneminde toplam kar 529 milyon Euro düzeyinde bulunuyordu.