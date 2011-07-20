Lüfer, kalkan ve orfoz için bakanlığa telefon yağmuru

T24 - Greenpeace Akdeniz’in ikinci kez devreye soktuğu kırmızı telefon hattından 5 günde 813 kişi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın santralini aradı.











Greenpeace'in 'seninki kaç santim' kampanyası denizlerdeki canlı yaşamının devamlılığı için yavru balık avının önüne geçilmesini amaçlıyor.



Greenpeace Akdeniz Denizler Kampanyası Sorumlusu Banu Dökmecibaşı: “Bakanlık geçtiğimiz şubat ayında kamuoyuna açıklama yapmış ve 21 Haziran’daki İstişare Kurulu’nda balık türlerinin yasal avlanma boylarının tartışılacağını müjdelemişti. Ancak hazirandaki toplantıda lüfer dışında, önerilen hiçbir tür için avlanma boyunun değişitirilmesi konusu tartışılmadı. Bakanlık, yarım milyon (kacsantim.org) insanın desteklediği, bilim insanlarının çalışmaları ile önerilerde bulunduğu ve aslında balıkçıların geleceğini etkileyen bu kararı alacak siyasi iradeyi gösteremedi. Yoksa Bakan Mehdi Eker tatil rehavetine mi kapıldı? 1 Eylül’den önce, öncelikli olarak lüfer, kalkan ve orfozun avlanma boyunda gerekli düzenlemeleri yapmasını istiyoruz” dedi.



Greenpeace, bu projede hazırladığı tablo ve cetvel ile suürünleri tebliğindeki ticari türlerin yasal avlanma boyları için varolan bilimsel çalışmalara dayanarak önerilerde bulunuyor. Bunların içinden lüfer, orfoz, kalkan gibi türler tükenme riski altında olduğundan çok acil olarak önlem alınmasını gerektiriyor. Greenpeace Akdeniz, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker’in öncelikle 1 Eylül av sezonu başlamadan, kalkan balığının yasal avlanma boyunun 40 cm’den 45cm'e, orfozun 30 cm’den 45 cm'e ve lüferin ise 14 cm’den 25 cm'e çıkarılmasını istiyor.

BM raporları "orfoz ve kalkanın nesli tükeniyor" diyor



Dökmecibaşı “Orfoz ve kalkan, hâlihazırda uluslararası raporlarda da nesli tükenmekte olan türler arasında yer alıyor. Lüfer ise hızla yok oluyor. Bu nedenle bu türler için 2012-2016 su ürünleri tebliği çalışmalarını bekleyecek zaman kalmadı. Avlanma boylarının doğru belirlenmesi yolun başı olacak, denetim mekanizmalarının arttırılması, uygulamada gerekli değişikliklerin yapılması, yasadışı avlanmanın önlenmesi gibi çok önemli konular bu kararlar ile birlikte gündeme alınmalı” şeklinde konuştu.



Henüz bir kez bile üreme şansı bulamamış yavru balık avı, yasa dışı avcılıkla birleşince dünya denizlerimiz hızla yok oluşa sürükleniyor. Her iki konuda da gerekli düzenleme ve kontroller yapılmıyor. Aşırı avlanma, yavru balık avlanması ve yasadışı avlanma acilen çözülmesi gereken sorunlardır. Greenpeace, dünya denizlerinin eski verimine ve sağlığına kavuşabilmesi için bu konularda acilen eyleme geçilmesini sağlamak ve denizlerimizin %40'ının deniz rezervleri ağı olarak koruma altına alınması için kampanya yürütmektedir.



