Lucescu'dan DG Sivasspor'a ziyaret

ANTALYA (DHA) - A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Antalya\'nın Belek beldesinde devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Demir Grup Sivasspor\'u ziyaret etti.

Sivas ekibinin kamp yaptığı otele yardımcılarıyla birlikte gelen Mircea Lucescu, kulüp asbaşkanı Faruk Taşseten, teknik direktör Hakan Keleş ve yardımcı antrenörler tarafından karşılandı.

Teknik direktör Hakan Keleş ile yaklaşık 30 dakika görüşen Lucescu, Keleş\'e görevinde başarılar dileyerek kırmızı beyazlı ekibin başında iyi işler yaptığını söyledi.

İkili ayrıca Türk futbolunun geleceğine dair de fikir alışverişinde bulundu. Keleş, ziyaretinden dolayı Lucescu ve ekibine teşekkür ederken, asbaşkan Faruk Taşseten ise Sivas\'a İç Anadolu Bölgesi\'nin en büyük altyapı tesisini yaptıklarını belirterek, genç ve yetenekli sporcuları Türk futboluna kazandırmak istediklerini ifade etti.

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