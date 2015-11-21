Lucescu: Türkiye'ye gelmek istiyorum

Adı son olarak Trabzonspor'la gündeme gelen Rumen Teknik Direktör Mircea Lucescu "Burada büyük sıkıntılar yaşıyorum. Türkiye'ye gelmek istiyorum" dedi.

Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan teknik adam "Orada birkaç yıl daha görev yaparak, ardından kariyerimi Türkiye'de sonlandırmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Mircea Lucescu, Aydınlık gazetesinden Hüseyin Şuekinci'ye konuştu.

Ukrayna'da yaşanan iç savaş sebebiyle sıkıntılı günler yaşadığını dile getiren Lucescu, "Antrenmanı başka, maçı başka yerde oynuyoruz. Maçtan maça Donetsk'e gidebiliyoruz" diyerek yaşadığı zorlukları paylaştı.

"Türkiye'de değerli arkadaşlarım, dostlarım var" diyerek Türkiye'yi özlediğini vurgulayan Rumen teknik adam, "Artık Türkiye'ye gelmek istiyorum. Orada birkaç yıl daha görev yaparak, ardından kariyerimi Türkiye'de sonlandırmayı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Galatasaray'la UEFA Süper Kupası kazandı





2000'de Galatasaray'la UEFA Süper Kupası zaferi yaşayan Mircea Lucescu, 2000-2001 sezonunda sarı-kırmızılıları Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale taşıdı. Başarılı teknik adam, 2001-2002 sezonunda ise Galatasaray'la Süper Lig şampiyonluğuna ulaştı.



Daha sonra Beşiktaş'la anlaşan Lucescu, 2002-2003 sezonu, yani Beşiktaş'ın 100. yılında siyah-beyazlılarla lig şampiyonluğu yaşayarak tarihe geçti. Aynı sezon UEFA Kupası'nda da mücadele eden Lucescu'nun öğrencileri, çeyrek finale kadar yürüdü. 70 yaşındaki teknik adam, 2004'ten bu yana Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını çalıştırıyor. Tecrübeli teknik direktör, Shakhtar Donetsk'la 2009'da Şükrü Saracoğlu Stadı'nda UEFA Kupası'nı kaldırdı.