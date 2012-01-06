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Spor

Lucescu trafik kazası geçirdi BÜKREŞ (A.A)

06 Ocak 2012 19:15

-Lucescu trafik kazası geçirdi BÜKREŞ (A.A) - 06.01.2012 - Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk futbol takımının Romanyalı teknik direktörü Mircea Lucescu'nun Romanya'nın başkenti Bükreş'te trafik kazası geçirdiği bildirildi. Bükreşli sağlık yetkilisi Bogdan Oprita, 66 yaşındaki futbol adamının bugün geçirdiği kazanın ardından hastaneye kaldırıldığını, bilincinin yerinde olduğunu, ancak göğsünde yaralarının olduğunu söyledi. Oprita, Lucescu'nun sürdüğü arabada bulunan bir yolcunun da hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Romanya medyası Lucescu'nun arazi tipi aracına bir tramvayın çarptığını ve aracın sol tarafının ağır hasarlı olduğunu duyurdu. Gsp.ro internet sitesi ise Lucescu'nun üç kaburgasının kırık olduğunu duyurdu. Lucescu, Türkiye'de Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştırmıştı.

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