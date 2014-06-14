Lucescu parayı konuşmadan Galatasaray'a 'tamam' dedi

Telefonda görüştüğü G.Saray Başkanı Ünal Aysal’a “Seve seve gelirim” diyen Mircea Lucescu’nun durumu kesinleşinceye kadar diğer teknik direktör adaylarıyla görüşmeler durduruldu.

Roberto Mancini’nin ayrılışı sonrası yönetim gibi Galatasaray taraftarının da açık ara favorisi olan Mircea Lucescu’nun geçtiğimiz çarşamba günü telefonda görüştüğü başkan Ünal Aysal’a para dahi konuşmadan ‘Evet’ dediği ortaya çıktı.

62 yaşındaki teknik adam, “Seni yeniden Florya’da görmek istiyoruz” diyen Galatasaray Başkanı’na, "Shaktar Donetsk ile 1 yıl daha kontratım var. Ama en önemlisi başkan Ahmedov ile dostluğum var. Onayını alırsam G.Saray’a seve seve gelirim" yanıtını verdi.

Bu görüşmede hiçbir maddi konu ele alınmazken, iki taraf da “tüm detayları daha sonra hallledecekleri" inancıyla, Ahmedov’un izin vermesine kilitlendi.



Final günlerine girildi



Ali Naci Küçük'ün Hürriyet'teki haberine göre, G.Saray’a gelmek için bizzat kendisi hafta sonu Ahmedov ile görüşme yapacak olan Lucescu’nun alacağı ücret, çalışacağı yardımcılar ve diğer ayrıntılar çıkacak iznin ardından belli olacak.

Teknik direktör arayışında final niteliği taşıyan son 72 saate girilirken, Lucescu işinin netleşmesine kadar diğer hocalarla görüşmeler durduruldu. Aysal’ın Rumen hocadan yanıt gelene kadar hiçbir teknik direktör ile görüşmeyeceği öğrenilirken, Ahmedov’dan izin alırsa da Lucescu salı günü İstanbul’a gelecek ve imzayı hemen atacak.