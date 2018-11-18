Lucescu: Kendi kulüplerinde oynasalar bu hataları yapmazlardı

UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup 4. ve son maçında İsveç'e 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, C Ligi'ne düştü. Gruptaki son maçında İsveç'i konuk eden Türkiye, Andreas Granqvist'in 71. dakikada penaltıdan attığı gole engele olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. A Milli Takım, teknik direktör Mircea Lucescu yönetiminde çıktığı 16. maçta 7. mağlubiyetini yaşadı.

Türkiye, Ağustos 2017'de teknik direktörlüğe getirilen Lucescu idaresinde 4 galibiyet alırken, 5 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Rumen teknik adam yönetiminde oynadığı 8'si resmi toplam 16 maçta 17 kez rakip fileleri havalandıran ay-yıldızlılar, kalesinde ise 25 gol gördü.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan teknik adam şöyle konuştu:

''Kendi kulüplerinde oynasalar bu hataları yapmazdı''

"İlk yarıda çok iyi oynadık. Şansa değil gerçekten yaratılmış 3 pozisyonumuz var ilk yarıda. İkinci yarıda kendi kulüplerinde oynamayan arkadaşlarımız bu durumda tutunamadı. Kendi kulüplerinde oynasalardı bu hataları yapmazdı. Ama hatalar yaptık ve rakip bu hataları değerlendirdi."

''30 yıl tecrübe farkı var''

"Genç oyunculardan kurulu bir takım yaratmaya devam ediyoruz. 21 yaşında 3 tane oyuncumuz vardı. Bir yere varacağız, çok iyi çalışıyoruz. Kolay değil bunu yapmak. Çok genç bir takımız. 30 yıl tecrübe farkı olan bir rakibe karşı oynadık."

''Yediğimiz gol inanılmaz kötüydü''

"Fizik gücüne bakarsak biz tutunamadık. Çok kuvvetlilerdi. Bizim oyuncularımız artık kendi takımlarında ilk 11 oynamak zorundalar. Milli Takım'da sadece iki günümüz var. Bu yeterli olmuyor. İlk yarıda iyi oynadık, şansımız yaver gitmedi. Olsen kalesinde iyiydi. Yediğimiz gol inanılmaz kötüydü. Penaltıdan yedik ama Çağlar'ın orta sahada 3 kişinin arasına girip çalım denemesinin ardından kontra ataktan gol yedik."

''Emre'ye ihtiyacımız var''

"Emre Akbaba'ya ihtiyacımız var. Orta sahada top taşıyabilecek birisi. Umarım Cenk ve Çağlar, kendi kulübünde düzenli oynarlar. Defansta Ertuğrul ile oynamaya çalışacağız. Yeni oyuncular aramaya devam edeceğiz. Şansla beraber Avrupa elemelerine hazır olacak bir takım kurmaya çalışıyoruz."

''Umut dışında forvet bulamadım''

"Umut dışında başka forvet bulamadık. O pozisyon için mücadele etmeleri lazım oyuncuların. Kendi takımlarında bile oynayamıyorlar ki nasıl olacak bu? Biraz sabıra ihtiyacımız olacak. Biraz sabır. Burak, Mehmet Topal gibi oyuncular kendi takımlarında oynarsa milli takımda neden olmasın. Mücadeleci bir takım yaratmak istiyoruz. Bugün tecrübe eksikliğini hissettik. Oynamaya korkuyorlar. Bütün oyunculara milli takım kapısı açıktır. Yeni bir takım kuruyoruz. Ben inanmış haldeyim. İyi bir takım yaratmaya inandım."