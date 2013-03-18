T24 LogoT24 Logo
Spor

Lucescu: İtalya'da çalışmayı tercih ederim

Beşiktaş ve Galatasaray'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, Shakhtar'dan sonra nereye gideceği konusunda açıklamalarda bulundu

18 Mart 2013 19:26

Sezon sonunda Shakhtar ile sözleşmesi bitecek olan Mircea Lucescu’nun Ukrayna’da kalmayacağı konuşuluyor. Rumen teknik adam, takımdaki geleceği hakkında şunları söyledi:

“Gerçek şu ki Mayıs ayı sonunda Shakhtar ile olan sözleşmem sona eriyor. Ancak son dakikada sözleşmeyi uzatmam da söz konusu. Çok önemli takımların benimle ilgilendiği haberlerini okumak beni gururlandırıyor. Bu, yaptığım işin takdir edildiğini gösterir. Donetsk’te genç oyuncular yetiştirip Dinamo’nun hegemonyasına son vermeyi başardım ancak Shakhtar’ın yeni bir gelişim sürecine girmesi lazım ve bu bensiz de olabilir.”

Rumen teknik adam, “Eğer başka takıma gitmem gerekirse kulüp başkanlarının iki ayda bir değiştiği Türkiye’den ziyade daha istikrarlı olan İtalya’da çalışmayı tercih ederim. Küçük ama istikrarlı olan bir kulüpte çalışmak daha iyi” ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

mircea lucescuteknik direktörtürkiyeitalya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'da Doğu Ekspresi treni raydan çıktı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24