Lucescu: İtalya'da çalışmayı tercih ederim

Sezon sonunda Shakhtar ile sözleşmesi bitecek olan Mircea Lucescu’nun Ukrayna’da kalmayacağı konuşuluyor. Rumen teknik adam, takımdaki geleceği hakkında şunları söyledi:

“Gerçek şu ki Mayıs ayı sonunda Shakhtar ile olan sözleşmem sona eriyor. Ancak son dakikada sözleşmeyi uzatmam da söz konusu. Çok önemli takımların benimle ilgilendiği haberlerini okumak beni gururlandırıyor. Bu, yaptığım işin takdir edildiğini gösterir. Donetsk’te genç oyuncular yetiştirip Dinamo’nun hegemonyasına son vermeyi başardım ancak Shakhtar’ın yeni bir gelişim sürecine girmesi lazım ve bu bensiz de olabilir.”

Rumen teknik adam, “Eğer başka takıma gitmem gerekirse kulüp başkanlarının iki ayda bir değiştiği Türkiye’den ziyade daha istikrarlı olan İtalya’da çalışmayı tercih ederim. Küçük ama istikrarlı olan bir kulüpte çalışmak daha iyi” ifadelerini kullandı.