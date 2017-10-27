Lucescu fikir değiştirdi: Yabancı kuralının değişmesine gerek yok

A Milli Takım Teknik Direktörü Mircea Lucescu, yabancı sorunuyla ile ilgili fikrini değiştirdi. Lucescu, "Yabancı kuralının değişmesine gerek yok. Kulüpler çok para harcadı. Başka bir çözüm bulunabilir. Türk oyunculara yer bulabilmek adına başka bir şeyler yapılabilir" dedi.

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu, TRT Spor’da katıldığı bir programda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Lucescu, 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde göreve geldiği günden itibaren vurguladığı ‘yabancı sorunu’ ile ilgili fikrini değiştirirken, “Yabancı kuralının değişmesine gerek yok. Kulüpler çok para harcadı. Başka bir çözüm bulunabilir” ifadelerini kullandı.

Lucescu, “14 yabancıya hiçbir şekilde karşı değilim. 14 yabancı varsa, 14 de Türk var. Antrenörlerden rica ediyorum. Genç oyuncuların oynatılması, onlara fırsat verilmesi için bir şeyler yapalım. Onlara güvensinler. Her sene çok para harcayıp yabancı getirip, de aşağıdan gençlere imkan vermezsek, bu oyuncular erken gitmek zorunda kalacak. Yabancı oyuncu alacağız fakat Altınordu gibi altyapıdaki futbolculara yön verilmesi lazım.

‘Başka bir çözüm bulunabilir…’

Kalecilere bakarsan yüzde 30 Türk oynuyor. Sağ bekte yüzde 15 Türk. Sol tarafta çok iyiyiz, yüzde 60’ı Türk. Stoperlerde yüzde 25 Türk. Orta sahada yüzde 30’u Türk. Hücum oyuncularında yüzde 20 Türk. Bu şartlar altında milli takım için bir yarışma düzenleyemezsiniz. Yabancı kuralının değişmesine gerek yok. Kulüpler çok para harcadı. Başka bir çözüm bulunabilir. Türk oyunculara yer bulabilmek adına başka bir şeyler yapılabilir” dedi.