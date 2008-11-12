Lucescu devre arası Cimbom'da!



Sezon başından bu yana eleştirilerin odağı haline gelen ve son olarak Fenerbahçe yenilgisi ile bardağı taşıran Skibbe'nin devre arasında gönderilerek yerine Mircea Lucescu'nun geleceği konuşuluyor.





Turkcell Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'ye 4-1 yenilen Galatasaray'da hedef adam teknik direktör Michael Skibbe oldu.



Hürriyet gazetesinin haberine göre, sezon başından bu yana eleştirilerin odağı haline gelen ve son olarak Fenerbahçe yenilgisi ile bardağı taşıran Skibbe'nin devre arasında gönderilerek yerine Mircea Lucescu'nun geleceği konuşuluyor.



Galatasaray'ın eski yöneticisi Aziz Üstel de köşesine taşıdığı yazıda, "Skibbe'nin günleri sayılı artık. Devre arasında, Lucescu, hafif hafif Florya'nın yolunu tutar. Hatta iki taraf, eski bir Galatasaray yöneticisinin (Abdürrahim Albayrak) aracılığıyla anlaştı bile..." diyerek bu konuyu doğruladı.



Daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ı çalıştıran, şimdi ise Ukrayna'nın Shakhtar Donetks takımının başında bulunan Lucescu'nun Kasım ayı sonunda sözleşmesi sona eriyor.



