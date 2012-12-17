Luce Cinecitta Enstitüsü'nden Ferzan Özpetek'e onur ödülü

İlk kez düzenlenen İtalyan Filmleri Festivali için Barselona'ya giden Ferzan Özpetek, ''Şahane Misafir'' adlı son filmiyle festivalin açılışını yaptı.

Luce Cinecitta Enstitüsü, 2000 yılından bu yana İtalyan filmi olarak İspanya'da en çok sayıda sinemada filmi gösterilen yönetmen olması sebebiyle Özpetek'e İtalyan Sineması Araştırma Merkezi (CSCI) onur ödülü verdi.

Özpetek, Verdi sinemasında yapılan festival açılışında, Jaime Ruiz Tabares tarafından yapılan ve ortasında sinema biletinin olduğu halka şeklindeki ödülü aldı.

1997 yılında ilk filmi Hamam'ı çektiğinde Roma'da ''sinemaya gidip, kaç kişi geliyor, ne diyorlar diye merak ederdim'' diyen yönetmen Özpetek, ''Artık, burada olduğu gibi, sinema önünde filmimi seyretmek için kuyruklar oluştuğunu görmek beni çok mutlu ediyor'' diye ekledi.

53 yaşındaki yönetmen, ödülü aldığı sırada yanında bulunan Şahane Misafir filminin başrol oyuncusu Elio Germano'ya da, başarılı oyunculuk yeteneğinden dolayı övgüler yağdırdı.

Barselona'da 14-18 Aralık tarihlerinde yapılan İtalyan Filmleri Festivali'nde 12 uzun metrajlı ve 8 kısa metrajlı film gösterilecek.