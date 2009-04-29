Lucas Neill yeniden gündemde



Sezon başında Galatasaray´ın transfer gündemine gelen Lucas Neill, bir kez daha Sarı-Kırmızılı kulübün listesinde. Kontratı bitmek üzere olan oyuncularla yakından ilgilenen Galatasaray Yönetimi, Avustralyalı savunma oyuncusunun menajeriyle temasa geçerek nabız yoklamaya soyundu.



West Ham United’da top koşturan Neill, Kewell’ın yakın arkadaşı ve vatandaşından İstanbul hakkında bilgi aldığı öğrenildi.



Galatasaray, Neill’ı kadrosuna katıp hem yabancı stoper arayışını sonlandırmayı hem de deneyimli oyuncunun sağ bekte de oynayabilmesinden yararlanarak bir taşla iki kuş vurmayı hedefliyor.



Yıllardır Premier Lig’de görev yapan başarılı oyuncunun yeni bir heyecan aradığı da gelen haberler arasında.









