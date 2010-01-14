Lucas Neill Galatasaray'da

Galatasaray'ın uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Everton'un defans oyuncusu Lucas Neill ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.



Kulübümüz, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada milli futbolcuyu renklerine bağladığını açıkladı.



Kulüpten yapılan açıklama şöyle:



"Kulübümüz, İngiltere Premier League takımlarından Everton takımı oyuncusu, Avustralyalı Milli oyuncu Lucas Edward Neill ile 1.5 yıllık sözleşme imzalamıştır.



Lucas Edward Neill'e hoşgeldin diyor, sarı-kırmızı forma altında üstün başarılar diliyoruz.





Lucas Edward Neill hakkında



Lucas Edward Neill, 9 Mart 1978'de Sydney, Avustralya'da doğdu. Sezon başında İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'dan bir başka Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Lucas Neil, aynı zamanda Avustralya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.





Avustralya'da Wakehurst Tigers ve Manly United takımlarının altyapılarında futbol oynayan Neill, Avustralya Spor Enstitüsü'nde (Australian Institute of Sport) futbol bursu ile okudu. Lucas Neill, 1995 yılında İngiltere 2. lig takımlarından Millwall'a transfer oldu. 2001 yılına kadar Millwall'da forma giyen Neill, 2001 yılında Premier Lig takımlarından Blackburn Rovers'a transfer oldu.





Blackburn Rovers'ta 5 sezon forma giyen Avustralyalı oyuncunun, 2006 yılına gelindiğinde adı birçok takımla anıldı. Neill için Liverpool ve West Ham United kulüplerinin adı öne çıktı. 2006 yılında Liverpool'a transferi kulüplerin anlaşamaması nedeniyle gerçekleşmeyince Neill, Şubat 2007'de Blackburn'den West Ham United'a transfer oldu.





İki sezon West Ham United'ta forma giyen ve takımın kaptanlığını yapan Neill, West Ham United'ın sözleşme uzatma teklifini kabul etmeyerek, 2009-2010 sezonu başında Everton'a transfer oldu.





Avustralya Milli Takımı forması ile 2006 Dünya Kupası'nda da mücadele eden tecrübeli oyuncu 53 kez Avustralya A Milli Takımı'nın formasını giydi. 1.85 boyundaki oyuncu oynadığı takımlarda defansın ortasında görev yaptı.







