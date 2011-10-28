Lübnanlı dev banka Türkiye'de

T24 - Lübnan'ın en büyük bankası Bank Audi, Türkiye'de bankacılık yapmak üzere 12 yıl sonra sıfırdan lisans alan ilk banka oldu. Bank Audi sermaye açısından Türkiye'nin 21. büyüğü olacak.



Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 12 yıl sonra ilk kez sıfırdan bankacılık lisansı verdi.



Lübnanlı Bank Audi, 300 milyon dolar karşılığı Türk Lirası sermaye ile Türkiye'de bankacılık yapacak.



Bank Audi'nin Türkiye'de 5 kurucu ortağı bulunuyor. Kurucu ortaklar Audi s.a.l.-Audi Saradar Group, Audi Saradar Private Bank s.a.l., Raymond W. AUDI, Samir N. HANNA ve Freddie C. BAZ olarak belirlendi.

Lübnan'ın en büyüğü



Türkiye'nin 49. bankası olacak Bank Audi, İslami usullerle bankacılık yapmıyor. Bank Audi, Lübnan'ın en büyük, Arap coğrafyasının dördüncü büyük bankası. Lübnanlı Audi Grup, 11 ülkede bankacılık faaliyeti yürütüyor. Ortakları arasında Kuveyt Emiri ve Suudi Arabistan'ın en zengin aileleri var.

Türkiye'de 21. sırada



2011 ilk yarısı itibariyle Bank Audi'nin 29.1 milyar dolarlık aktifi var. Konsolide kârı ise 179 milyon dolar. Bank Audi, ödenmiş sermayesi olarak mevcut bankalar arasında 21. sıraya yerleşecek.

Kriz sonrası sıfırdan ilk banka



BDDK, uzun süredir bankacılık lisansı vermiyordu. 2001 krizi sonrasında başvuran birçok grubun talebi reddedilmişti. Türkiye'de bankacılık için yasal sermaye sınırı 20 milyon dolar. Ancak BDDK 15 kat büyüklükte bir sermayeye izin vermiş oldu.

Bilgin: Türk bankacılığına ilgiyi gösteriyor



BDDK Başkanı Tevfik Bilgin, yeni banka kurulmasının Türk bankacılığına olan ilgi ve güveni gösterdiğini belirtti.



