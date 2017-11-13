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Dünya

Lübnan'ın istifa eden başbakanı Saad Harir: Yakında ülkeme döneceğim

"Benim hedefim Lübnan'ı korumak"

13 Kasım 2017 01:29

Lübnan'ın istifa eden başbakanı Saad Hariri, istifasından sonraki ilk televizyon röportajında, ülkesine yakında döneceğini ve istifası ile ilgili anayasal gereklilikleri yerine getireceğini söyledi.

"Benim hedefim Lübnan'ı korumak" diyen Hariri, "Yaşanlar Lübnan'a dönük bölgesel bir tehdit" ifadesini kullandı.

AA'nın haberine göre, şimdiye kadar konuşmamasının sebebi olarak, istifa açıklamasının üzerinde oluşan baskı olduğunu söyleyen Hariri ülkesine dönüp, yasal gereklilikleri yerine getireceğini söyledi.

Hariri, Kral Selman'ın kendisini oğlu gibi gördüğünü ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kendisine karşı son derece nazik davrandığını ekledi.

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