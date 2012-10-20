Lübnan'ın başkentinde bombalı saldırı; 8 kişi öldü 70 kişi yaralandı!

Lübnan başkenti Beyrut'un merkezinde bomba yüklü aracın patlaması sonucu en az 8 kişi öldü, 70'den fazla kişi de yaralandı. Ölenler arasında, muhalefet lideri Saad Hariri'ye yakınlığıyla tanınan üst düzeydeki istihbarat yetkilisi Wissam el Hassan da bulunuyor.

Wissam el Hasan, Lübnan güvenlik birimleri içinde Suriye yönetimine muhalefetiyle tanınıyordu. 2005 yılında, Saad Hariri'nin babası ve eski Başbakan Refik Hariri'nin bombalı saldırı sonucu öldürülmesi olayıyla ilgili soruşturmaya başkanlık etmiş ve saldırıda Suriye'nin rol oynadığını ortaya atmıştı.

Saad Hariri, Şam yönetiminin muhaliflerinden biri olarak tanınıyor. Lübnan'daki koalisyon üyeleri bombalı saldırıyla ilgili olarak Suriye'yi suçladı.

Suriye Enformasyon Bakanı ise, saldırıyı "alçakça düzenlenmiş bir terör eylemi" diye niteleyerek kınadı.

Lübnan'ın başlıca Şii grubu olan, Suriye yandaşı Hizbullah da saldırıyı kınadı.

Lübnan Güçleri Partisi lideri Semir Caca, Eşrefiye'deki patlamanın arkasında eski Enformasyon Bakanı Mişel Samaha'nın yakalanması olayının yattığını söyledi.

Olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.



Saldırıda ölen Wissam el Hasan, yakınlarda, Lübnan'da Suriye destekli bir bombalama kampanyası planlamakla suçlanan eski bir bakanın tutuklanmasına öncülük etmişti.

Hristiyanların yoğunlukta olduğu Eşrafiye mahallesindeki Sassine Meydanı'nda meydana gelen patlamaya bir araca yerleştirilen bomba neden oldu. Patlama, Maruni Hristiyan grup Falanjistler'in merkezine 200 metre mesafede gerçekleşti. Eski Başbakan Saad Hariri'nin Batı destekli 14 Mart koalisyonunun genel sekreterliği de aynı bölgede bulunuyor.

Görgü tanıkları olay yerine çok sayıda ambulansın gittiğini ve patlamanın kilometrelerce uzaktan duyulduğunu anlattı. Patlamada çok sayıda otomobilin de ateş aldığı ve binaların hasar gördüğü bildirildi.

Suriye'deki çatışmalar nedeniyle Lübnan'da da gerginlik son günlerde tırmanmaktaydı. Bu saldırı, son dört yıldır Beyrut'ta gerçekleşen ilk büyük bombalı araç saldırısı niteliğinde.

Lübnan'ın Başkenti Beyrut'taki bombalı saldırıyı protesto eden göstericiler yolları kesti.



Lübnan'ın kuzeyindeki Akkar bölgesindeki ana yollara toprak atan ve üzerinde lastik yakan göstericiler, Beyrut'taki saldırıyı kınayan sloganlar attı.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bombalı saldırıyla ilgili olarak, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve Lübnan eski Başbakanı Saad Hariri ile telefon görüşmesi yaptı.

Lübnan Başbakanı Necib Mikati, 8 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı saldırı nedeniyle cumartesi günü ulusal yas ilan etti.

Gözler Suriye'ye çevrildi

Ayrıca Hristiyanlar'ın yoğun olarak yaşadığı bölgede böylesine bir patlamanın meydana gelmesi dikkatleri Suriye üzerine de çevirdi.

Ülkede Hristiyanların çoğunun Suriye rejiminin son dönemde yaptıklarının karşısında yer alması, şüpheleri bu ülkeye çekti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Süleyman'dan kınama



Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Süleyman, başkent Beyrut'ta meydana gelen, Lübnan İç Güvenlik Birimi İstihbarat Başkanı Visam el-Hasan'ın da aralarında bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya ilişkin, ''Lübnanlılar, başkalarının çıkarları uğruna kurban olmayacak'' dedi.



Mişel Süleyman, basına yaptığı açıklamada, ''Güvenlik ve istikrarı hedef alan bu gibi saldırılarda başkalarının ateşli mesajlarının yakıtı olunmaması'' gerektiğini belirterek, terörizmin fitne, ümitsizlik ve başarısızlığa düşürme yönündeki çabalarına karşı durulmasının önemine dikkati çekti.



Faillerin yakalanması ve yargıya teslimi için çalışmaların başlatıldığını ifade eden Süleyman, ''Lübnanlılar, başkalarının çıkarları uğruna kurban olmayacak'' diye konuştu.



Saldırıyı ''Vahşet'' olarak değerlendiren Şii alim Ayetullah Seyyid Ali Fadlallah ise yayımladığı bildiride saldırıyı kınadı ve birlik çağrısı yaptı.



Patlamanın Lübnan'a fitne tohumları ekmek isteyen taraflarca yapıldığını dile getiren Fadlallah, ''Lübnanlılar, birilerini töhmet altında bırakacak söylemlerden uzak durmalı'' ifadesini kullandı.



Bu arada, eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri ile Lübnan İlerici Sosyalist Partisi Başkanı Velid Canbolat, saldırının arkasında Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in bulunduğunu iddia etti.



Clinton, saldırıyı şiddetle kınadı



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenen bombalı saldırıyı şiddetle kınadı.

Clinton, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, Beyrut'un Eşrefiye semtinde meydana gelen terör eylemini şiddetle kınamaktadır" ifadesini kullandı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ve sevdiklerine başsağlığı dileyen Clinton, şunları kaydetti:



"Lübnan'ın güvenliği ve halkının güçlü savunucusu olan İç Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Vissam el-Hasan'a yönelik suikast, Lübnan'ın istikrarına zarar verme çabasına devam edenlerin olduğuna dair tehlikeli bir işaret. Lübnan, geçmişinin faslını kapamalı ve siyasi suikastler ile diğer siyasi güdümlü şiddetin cezasız kalmasına son vermeli. Tüm tarafları itidalli olmaya ve Lübnan'ın istikrarı ve güvenliğine saygı göstermeye çağırıyoruz.



ABD bağımsız, egemen ve istikrarlı bir Lübnan'a olan bağlılığını sürdürmektedir. Lübnan'ın güvenliği ve istikrarını muhafaza etmek için ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz."