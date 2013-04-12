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Dünya

Lübnan'ı 'Fatmagül Sultan' aydınlattı

Başkent Beyrut'a 100 metre mesafede demirleyen dev gemi, her gün ülkeye 187 Megavat'lık elektrik veriyor

12 Nisan 2013 11:56

Türk enerji gemisi “Fatmagül Sultan”, elektrik kesintileri yaşayan Lübnan’ın aydınlatılmasını sağladı.
 
Guardian gazetesinde yer alan haberde, Lübnan’daki elektrik sıkıntısının Türk enerji gemisi “Fatmagül Sultan” tarafından kısmen aşıldığı belirtildi.

Başkent Beyrut'a 100 metre mesafede demirleyen dev gemi, her gün ülkeye 187 Megavat'lık elektrik veriyor.

“Fatmagül Sultan”, sık sık elektrik kesintileri yaşanan ülkenin günlük iki saatlik enerji ihtiyacını karşılıyor.

Söz konusu gemi, Türk şirketi Karadeniz Holding'le imzalanan 370 milyon dolar değerindeki üç yıllık anlaşma kapsamında ülkeye getirildi.

İkinci bir Türk enerji gemisinin gelmesiyle birlikte günlük kapasitenin 270 Megavat'a çıkacağı kaydediliyor.

 

 

BBCTürkçe

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