-LÜBNAN ERDOĞAN'IN ZİYARETİNDEN MEMNUN ŞAM (A.A) - 29.11.2010 - Lübnan'da Hizbullah milletvekili Hasan Fadlallah, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Lübnan'a yaptığı ziyaretin ülkedeki bütün siyasi kesimler tarafından memnuniyetle karşılandığını söyledi. Milletvekili Fadlallah, "Biz Türkiye'nin, Lübnan'ın karşı karşıya kaldığı ve acı çektiği problemlerin çözümünde yer almasını isteriz" dedi. Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 5. Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Şam'a gelen Fadlallah, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Erdoğan'ın, Lübnan ziyareti çerçevesinde Lübnan'daki siyasi tarafların çoğuyla bir araya geldiğini belirten Fadlallah, bu gezinin Lübnan-Türkiye ilişkilerine güç kazandırdığını kaydetti. Fadlallah, "Biz, Türkiye'nin, İsrail'in Filistin ve Lübnan'a karşı yapmış olduğu düşmanlığa karşı duruşunu görüyoruz. Lübnan da İsrail'in Özgürlük Filosu'na yaptığı saldırıda Türkiye'nin yanında yer aldı. Türk halkına ve Türkiye'nin duruşuna destek vermek amacıyla Lübnan'da faaliyetler düzenledik" dedi. -"İSRAİL, LÜBNAN'IN BÖLÜNDÜĞÜ HAYALİNİ GÖRÜYOR"- Fadlallah, eski Lübnan Başbakanı Refik Hariri suikastına ilişkin ülkedeki tartışmaları da değerlendirerek, "Bu aşamada, Lübnan'ın karşı koymaya çalıştığı, İsrail'in ABD vasıtasıyla Lübnan üzerinde yaratmaya çalıştığı baskıdır. Bu baskı, (suikastı araştıran mahkemeden) suçlayıcı bir kararın çıkartılması yönündedir" dedi. Bu tip bir kararın 'siyasi ve dayanaksız' bir karar olacağını belirten Fadlallah, "ABD ve İsrail'in (Lübnan içindeki grupları) suçlayıcı bir karar ile 2006 yılında uğradıkları askeri başarısızlıklarını telafi etmeye çalıştıklarını" söyledi. Fadlallah, "ABD'nin uluslararası mahkeme kanalıyla çıkartmaya çalıştığı kararın, ABD ve İsrail'in Lübnan içindeki direnişe karşı yürüttüğü savaşın özü olduğunu" kaydetti. ABD'nin son dönemde Lübnan içinde ve çevre ülkelerde yeni bir diplomatik atak yaptığını anlatan Fadlallah, İsrail güvenlik birimlerinin de Lübnan'daki direnişi analiz etmek üzere toplantılar yaptığını söyledi. İsrail'in 'bölünmüş ve halkın birbiriyle çatıştığı bir Lübnan hayali gördüğünü' savunan Fadlallah, "Biz, daha önce yaptığımız gibi İsrail'in bu rüyasını boşa çıkarmak için mücadele ediyoruz" diye konuştu. Lübnan'da istikrarın korunması için Suriye ve Suudi Arabistan'ın ortak girişimini desteklediklerini belirten Fadlallah, Hizbullah'ın sadece Lübnan'ın birliği için savaşabileceğini söyledi. Fadlallah, iç savaşla ilgili olarak "ancak Lübnan'ın istikrarı, birliği ve halkın selameti için savaşırız" dedi.