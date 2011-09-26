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Dünya

Lübnan'dan uzmanlar Rum tarafına gidecek LEFKOŞA (A.A)

26 Eylül 2011 13:24

-Lübnan'dan uzmanlar Rum tarafına gidecek LEFKOŞA (A.A) - 26.09.2011 - Lübnan'dan uzmanlar grubunun, Kıbrıs Rum kesiminin İsrail'le sözde ''Münhasır Ekonomik Bölge'' (MEB) sınırlarını belirleme anlaşması yapmasının ardından Güney Kıbrıs-Lübnan arasında çıkan sorunları ele almak üzere hafta içerisinde Rum tarafına gideceği haber verildi. Rum gazetelerinde, Lübnan gazetelerinin dünkü haberleri kaynak gösterilerek verilen habere göre, Lübnanlı uzmanların Güney Kıbrıs'a gitmeleri, Rum Dışişleri Bakanı Erato Kozaku Markulli'nin Lübnanlı mevkidaşı ile BM Genel Kurul çalışmaları için bulunduğu New York'ta cuma günü yaptığı görüşmede kararlaştırıldı. Aralarında deniz hukuku uzmanlarının da bulundu Lübnanlı uzmanlar, Rum uzmanlarla, Güney Kıbrıs'ın Lübnan'la ve İsrail'le yaptığı ''Münhasır Ekonomik Bölge'' sınırlarının belirlenmesi anlaşmalarında ortaya çıkan sorunları masaya yatıracak. Lübnan heyetinin, Rum tarafında, daha önce Güney Kıbrıs-Lübnan arasında yapılan ''Münhasır Ekonomik Bölge'' sınırlarının belirlenmesi anlaşmasını gözden geçirip yenilemeye yönelik temaslarda bulunacağı da belirtildi. Kıbrıs Rum kesimi ile 2007'de ''Münhasır Ekonomik Bölge'' (MEB) anlaşması imzalayan, ancak bunu meclisinde onaylamayan Lübnan, Kıbrıs Rum kesiminin İsrail'le yürüttüğü sondaj çalışmalarına tepki göstermiş, Güney Kıbrıs'ın Beyrut Büyükelçisi Omiros Mavrommatis'e, ''Lübnan'ın, egemenliğini ihlal eden herhangi bir ülkeye hoşgörülü olmayacağını'' iletmişti.

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