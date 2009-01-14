Lübnan'dan İsrail'e yeni roket saldırısı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 'Dökme Kurşun' operasyonu 19'uncu gününe girerken, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine bir kez daha roket saldırısı düzenledi. İsrail de buna top ateşiyle karşılık verdi.



Gazze Şeridi'ne yönelik operasyonda ölen Filistinli sayısı 971'e yükseldi. Bu can kayıplarının yaklaşık yarısını kadın ve çocuklar oluşturuyor. Aynı süre zarfında 3'ü sivil, 10'u asker toplam 13 İsrailli öldü.



Dünya İsrail'e karşı ayağa kalkmasına rağmen operasyon tüm hızıyla sürerken, bu sabah saatlerinde Lübnan'dan İsrail'e geçen hafta olduğu gibi tekrar roket saldırısı düzenlendi. Yerel televizyon kanalları, iki Katyuşa roketin Kiryat Şimona yakınlarına düştüğünü duyururken, Lübnan'daki görgü tanıkları da sınırda en az 3 patlama duyduklarını belirttiler. Olayda ilk bilgilere göre can kaybı olmadığı bildirildi.



İsrail: Lübnan hükümeti sorumlu



İsrail ordusu da, bu sabah güney Lübnan'dan ülkenin kuzeyine yapılan roket saldırılarına karşılık verdiğini doğruladı.İsrail ordusu, roket saldırılarının önlenmesinden Lübnan hükümetinin sorumlu olduğunu belirtti.



Lübnan topraklarından geçen perşembe günü de İsrail'e roket saldırısı düzenlenmiş, bu gelişme ikinci bir cephenin açılabileceği olasılığını gündeme getirmişti.



Daha önceki saldırıyı Hizbullah üstlenmemişti. Lübnan hükümeti de füze saldırısını Filistinli küçük grupların gerçekleştirdiğini açıklamıştı.



İki yıl önce İsrail ile çatışmaya giren Hizbullah bu saldırıyla ilgisi olmadığını açıklamış, saldırının Lübnan'daki bazı küçük Filistinli gruplar tarafından düzenlemiş olması ihtimali üzerinde durulmuştu. Roket saldırısı, Lübnan hükümetince de kınanmıştı.