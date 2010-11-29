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Dünya

LÜBNAN'DAN İRAN'A DESTEK TAHRAN (A.A)

29 Kasım 2010 15:25

-LÜBNAN'DAN İRAN'A DESTEK TAHRAN (A.A) - 29.11.2010 - Lübnan Başbakanı Saad Hariri, nükleer programla ilgili olarak İran'a baskı yapmayı amaçlayan hiçbir uluslararası grubun parçası olmayacaklarını söyledi. İran ziyaretinin üçüncü ve son gününde açıklama yapan Hariri, Lübnan'ın, İran'ın barışçıl amaçlarla nükleer güce sahip olma hakkını desteklediğini ifade etti. Bu arada Lübnan ve İranlı yetkililerin Hariri'nin ziyaretinde bazı anlaşmalara imza attığı belirtildi. İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, İsrail ve ABD'nin tepkisine rağmen ekim ayında Lübnan'ı ziyaret etmişti.

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