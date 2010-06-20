Lübnan'dan Gazze'ye yardım taşıyacak gemiye izin yok

T24 - Lübnan, Gazze'ye yardım
taşımak amacıyla yola çıkacak yardım gemisine, geminin son hareket
noktasını da içeren seyahat planının Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine
verilmemesi gerekçesiyle izin vermedi.
Lübnan Ulaştırma
Bakanlığı, Gazze'ye yardım götürmek amacıyla hazırlık yapan "Julia"
isimli gemiye izin vermeyeceğini açıkladı.
Lübnan'da
yayımlanan Nahar gazetesinde yer alan habere göre, Trablusşam Limanı'na
iki ay kadar önce cam yüküyle gelen, ancak camların kırılması nedeniyle
sahibiyle davalı olan geminin yöneticileri, Gazze'ye yardım filosuna
katılmak istedi.
Ulaştırma Bakanı Gazi Aridi, geminin son
hareket noktasını da içeren, seyahat planını Lübnanlı yetkililerine
vermediğini belirterek, Lübnan kanunlarına göre geminin hareket etmesini
engellediklerini açıkladı.
Aridi, Lübnan limanlarından
hareket eden gemilerin sorumluluğunun devlete ait olduğunu ve bu tür
seyahat planlarının kendilerine iletilmesi gerektiğini belirtti.