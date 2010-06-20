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Dünya

Lübnan'dan Gazze'ye yardım taşıyacak gemiye izin yok

Lübnan Ulaştırma Bakanlığı, Gazze'ye yardım götürmek amacıyla hazırlık yapan "Julia" isimli gemiye izin vermeyeceğini açıkladı.

20 Haziran 2010 03:00

T24 - Lübnan, Gazze'ye yardım taşımak amacıyla yola çıkacak yardım gemisine, geminin son hareket noktasını da içeren seyahat planının Ulaştırma Bakanlığı yetkililerine verilmemesi gerekçesiyle izin vermedi.


Lübnan Ulaştırma Bakanlığı, Gazze'ye yardım götürmek amacıyla hazırlık yapan "Julia" isimli gemiye izin vermeyeceğini açıkladı.


Lübnan'da yayımlanan Nahar gazetesinde yer alan habere göre, Trablusşam Limanı'na iki ay kadar önce cam yüküyle gelen, ancak camların kırılması nedeniyle sahibiyle davalı olan geminin yöneticileri, Gazze'ye yardım filosuna katılmak istedi.


Ulaştırma Bakanı Gazi Aridi, geminin son hareket noktasını da içeren, seyahat planını Lübnanlı yetkililerine vermediğini belirterek, Lübnan kanunlarına göre geminin hareket etmesini engellediklerini açıkladı.


Aridi, Lübnan limanlarından hareket eden gemilerin sorumluluğunun devlete ait olduğunu ve bu tür seyahat planlarının kendilerine iletilmesi gerektiğini belirtti.


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