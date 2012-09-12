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Lübnan'daki Türk rehine serbest

İş için gittiği Lübnan'da, Mikdad ailesi tarafından kaçırılan iş adamı Aydın Tufan Tekin serbest bırakıldı

12 Eylül 2012 02:44

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Lübnan'da kaçırılan Türk iş adamı Aydın Tufan Tekin'in serbest bırakıldığını söyledi. Lübnan'daki Türk Büyükelçiliği'ne teslim edilen Tekin, Türkiye'ye kendisine tahsis edilen Lübnan Başbakanı Mikati'nin uçağıyla getirilecek.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, yaptığı açıklamada, Tekin'in Lübnan'daki Türk Büyükelçiliği'ne teslim edildiğini söyledi. 
 
Müjdeli haberi twitter hesabından yaptığı açıklamayala duyuran Davutoğlu, gelişmeyle ilgili bilgiyi kendisini arayan Lübnan Başbakanı Mikati'nin verdiğini kaydetti. 
 
Davutoğlu, "Sayın Mikati, kendi uçağını da vatandaşımız için tahsis etti. En kısa zamanda ailesine kavuşması için her şey yapılıyor. Vatandaşımızın özgürlüğüne kavuşmasından son derece mutluyuz. Bu güzel haberi, Aydın Bey'in ailesi ile de görüşerek paylaştım. Kendisine ve ailesine buradan bir kez daha geçmiş olsun diliyorum. Bu süreçte son derece yakın işbirliği yapan başta Lübnan Başbakanı Sayın Mikati ve Meclis Başkanı Sayın Berri olmak üzere Lübnan makamlarına da teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.
 
Aydın Tufan Tekin, 15 Ağustos'ta Mikdad ailesi tarafından kaçırılmıştı. Mikdad ailesi kaçırma eylemini 'Suriye'de kaçırılan Mikdad ailesi üyelerinin serbest bırakılması için' gerçekleştirdiğini duyurmuştu.
 

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