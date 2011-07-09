-LÜBNAN'DAKİ TÜRK ASKERİNİN GÖREV SÜRESİ UZATILDI ANKARA (A.A) - 09.07.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) Geçici Görev Gücü bünyesinde, Lübnan'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev süresinin 5 Eylül 2011 tarihinden itibaren bir yıl daha uzatılmasına ilişkin TBMM Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. BM Güvenlik Konseyinin 11 Ağustos 2006 tarihinde kabul ettiği karar uyarınca ve TBMM'nin 5 Eylül 2006 tarihinde Türkiye'nin BM Geçici Görev Gücü'ne (UNIFIL) silahlı kuvvetleriyle katkı sağlamayı kararlaştırdığı anımsatılan kararda, TBMM'nin söz konusu izin süresini son olarak 5 Eylül 2010 tarihinden itibaren bir yıl uzattığı belirtildi. Türkiye'nin UNIFIL kara harekatına ve Deniz Görev Gücüne yaptığı katkılarla barışı koruma harekatının etkin biçimde icrasında önemli bir işlev üstlendiği ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi: ''Böylece gerek Birleşmiş Milletler sistemi içinde, gerek bölgesel ve küresel ölçekte görünürlüğünün artmasını ve sahip olduğu saygın konumun pekişmesini sağlamıştır. Türkiye'nin UNIFIL'e katılımı, bölgede barış ve istikrarın korunmasına yönelik politikasının sürdürülmesine önemli katkıda bulunmuştur. UNIFIL'in görev süresi 31 Ağustos 2011 tarihinde sona erecek olup, görev süresinin 31 Ağustos 2011 tarihinden sonraki dönem için yenilenmesi yönünde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından Ağustos ayı içinde bir kararın kabul edilmesi beklenmektedir. Lübnan'daki siyasi ortam ile güvenlik ortamının ülkedeki askeri unsurlarımızın görevlerini sürdürmeleri bakımından uygun olduğu düşünülmektedir. Bu hususlar ışığında ve Lübnan makamlarının doğrudan talepleri ve bölgedeki güvenlik koşulları da dikkate alınarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin UNIFIL'in görev süresinin uzatılması yönünde karar alması durumunda; hudut, şümul ve miktarı Hükümetçe belirlenecek Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının, 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararı ve 880 sayılı TBMM Kararıyla tespit edilen ilkeler kapsamında 5 Eylül 2011 tarihinden itibaren bir yıl daha UNIFIL Harekâtına iştirak etmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin Hükümet tarafından yapılması için Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca izin verilmesi, Genel Kurulun 5 Temmuz 2011 tarihli 3. birleşiminde kabul edilmiştir.''