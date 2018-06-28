Lübnan'daki Suriyeli mülteciler ülkelerine dönüyor

Lübnan'ın doğusundaki Arsal beldesinde ikamet eden Suriyeli mültecilerden 400'ü ülkelerine dönüş için yola çıktı.

Sputnik'te yer alan habere göre Arsal Belediye Başkanı Basil el-Huceyri, yaptığı açıklamada dönüşün ‘gönüllü' olduğunu ifade ederek herhangi bir zorlamanın söz konusu olmadığını belirtti.

Beldedeki bazı Suriyeli mülteciler ise çıkış için izin alamadıklarını ifade ederek "Hükümet izin vermiş olsaydı bugün yola çıkan eden kafilede biz de olacaktık" dedi.

500 sığınmacı da Nisan'da dönmüştü

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Aun, daha önceki açıklamalarında ülkedeki sığınmacı sayısının ülkenin ekonomik, mali, güvenlik olarak yük ve kapasitesini aştığını belirtti.

Suriye hükümeti ile Lübnan Emniyeti koordinasyonu sonucunda nisan ayında da 500 sığınmacı Suriye'ye dönmüştü.

Güvenli şekilde dönmek için gösteri düzenleyecekler

Öte yandan Suriye'nin Kusayr beldesi halkından Lübnan'da ikamet eden mülteciler de acilen ve güvenli şekilde ülkelerine dönmelerini talep etmek için yarın gösteri düzenleyecek.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, 2017 sonunda Lübnan'daki Suriyeli mülteci sayısını 997 bin olarak açıklandı. Arsal'da ise yaklaşık 60 bin sığınmacının yaşadığı ifade edildi.

Ülkedeki Suriyeli sığınmacılara ülkelerine dönme çağrısı yapan yetkililer, sığınmacıların ülkedeki sınırlı kaynaklara baskı yaptığını ve uluslararası toplumun mülteciler konusunda desteğinin eksik olduğunu belirtti.