-LÜBNAN'DAKİ KRİZ TOPLANTILARI ERTELETTİ ŞAM(A.A) - 24.01.2011 - Lübnan'da yaşanan hükümet krizi nedeniyle, Türkiye-Suriye-Lübnan-Ürdün dörtlü işbirliği toplantıları ertelendi. Hükümetin düşmesinin ardından hükümet krizi yaşayan Lübnan'daki siyasi durum nedeniyle bu ay sonunda yapılması planlanan iki toplantının ileri bir tarihte yapılması kararlaştırıldı. Bu çerçevede, Türkiye-Suriye-Lübnan-Ürdün Dörtlü Dışişleri Bakanları ile Dörtlü Enerji Bakanları toplantıları Lübnan'da yeni hükümetin kurularak kabinenin oluşturulmasından sonra gerçekleştirilebilecek. Aralık ayında yapılması planlanan Dörtlü Enerji Bakanları toplantısı Ürdün Enerji Bakanı'nın görevden alınması nedeniyle bu aya ertelenmişti. Şam'da gerçekleştirilecek olan Dörtlü Dışişleri Bakanları toplantısına Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun, Dörtlü Enerji Bakanları toplantısına ise Enerji Bakanı Taner Yıldız'ın katılması bekleniyordu.