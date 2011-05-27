-LÜBNAN'DA TÜRK GÜNÜ FESTİVALİ YAPILDI TRABLUSŞAM (A.A) - 27.05.2011 - Lübnan'ın ikinci büyük kenti Trablusşam'daki Jinan Üniversitesinde Türk Günü Festivali yapıldı. Festivale katılan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız, Türkler'in Lübnan'daki ikinci evi olarak gördükleri Trablusşam şehrinde olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Büyükelçi Özyıldız, ''Artık ülkeler arasındaki uzaklıkların kalktığını, halkların birbirine daha da yakınlaştığını görüyoruz. Trablusşam Lübnan'ın, Türkiye'ye hem coğrafi olarak hem insani olarak en yakın şehridir. Bu tür etkinlikler, Türk kültürünü Trablusşam şehrine taşıyacaktır' dedi. Bu tür etkinlikleri ülkeler arasındaki yakınlaşmanın itici gücü olarak gördüğünü belirten Özyıldız, ''Türklerle Lübnanlılar uzun yıllar birlikte yaşamışlardır. Bu türk etkinlikler üniversiteler arasındaki ilişkilerin de artmasına yardımcı olacaktır'' diye konuştu. Jinah Üniversitesi rektörü Profesör Muna Haddad Yegen ise yaptığı konuşmada, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan tarihi bir dostluk bulunduğunu belirterek, bunu daha da ileri götürmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi. Konuşmaların ardından Türkiye'de eğitim gören Trablusşam Belediye Meclis üyesi olan Halid Tadmuri şehrin eski resimlerinden oluşan fotoğraf sergisinin açılışı yaptı. Okul bahçesinde düzenlenen ve bazı Türk firmalarının da stantlarının bulunduğu üç gün sürecek festivalde, ebru sanatçısı Muhammed Mert Erkan ve çini sanatçısı Meliha Coşkun'un eserlerini yaptığı stantlar büyük ilgi gördü. Festivalde Türk ürünlerinin tanıtıldığı stantları gezen Lübnanlılar, ürünler hakkında bilgi de aldı.