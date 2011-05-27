T24 LogoT24 Logo
Dünya

LÜBNAN'DA TÜRK GÜNÜ FESTİVALİ YAPILDI TRABLUSŞAM (A.A)

27 Mayıs 2011 10:13

-LÜBNAN'DA TÜRK GÜNÜ FESTİVALİ YAPILDI TRABLUSŞAM (A.A) - 27.05.2011 - Lübnan'ın ikinci büyük kenti Trablusşam'daki Jinan Üniversitesinde Türk Günü Festivali yapıldı. Festivale katılan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi İnan Özyıldız, Türkler'in Lübnan'daki ikinci evi olarak gördükleri Trablusşam şehrinde olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi. Büyükelçi Özyıldız, ''Artık ülkeler arasındaki uzaklıkların kalktığını, halkların birbirine daha da yakınlaştığını görüyoruz. Trablusşam Lübnan'ın, Türkiye'ye hem coğrafi olarak hem insani olarak en yakın şehridir. Bu tür etkinlikler, Türk kültürünü Trablusşam şehrine taşıyacaktır' dedi.  Bu tür etkinlikleri ülkeler arasındaki yakınlaşmanın itici gücü olarak gördüğünü belirten Özyıldız, ''Türklerle Lübnanlılar uzun yıllar birlikte yaşamışlardır. Bu türk etkinlikler üniversiteler arasındaki ilişkilerin de artmasına yardımcı olacaktır'' diye konuştu.  Jinah Üniversitesi rektörü Profesör Muna Haddad Yegen ise yaptığı konuşmada, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan tarihi bir dostluk bulunduğunu belirterek, bunu daha da ileri götürmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.  Konuşmaların ardından Türkiye'de eğitim gören Trablusşam Belediye Meclis üyesi olan Halid Tadmuri şehrin eski resimlerinden oluşan fotoğraf sergisinin açılışı yaptı. Okul bahçesinde düzenlenen ve bazı Türk firmalarının da stantlarının bulunduğu üç gün sürecek festivalde, ebru sanatçısı Muhammed Mert Erkan ve çini sanatçısı Meliha Coşkun'un eserlerini yaptığı stantlar büyük ilgi gördü. Festivalde Türk ürünlerinin tanıtıldığı stantları gezen Lübnanlılar, ürünler hakkında bilgi de aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24