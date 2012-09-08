Lübnan'da rehin tutulan Türk işadamı kaçtı mı?

Lübnan'da Türk işadamı Aydın Tufan Tekin ile 4 Suriyeliyi rehin alan Mikdad aşireti ile başka bir aşiret arasında silahlı çatışma çıktı. Aşiret sözcüsü Mahir Mikdad, çatışma esnasında Türk işadamı ve bazı rehinelerin kaçtığını ileri sürdü.



Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde Hizbullah'ın etkin olduğu ''Dahiye'' bölgesinde, Sinu ve Mikdad aşiretleri arasında silahlı çatışma yaşandığı iddia edildi.

Mikdad aşireti sözcüsü Mahir Mikdad, ''Çatışma esnasında doğan güvenlik boşluğundan yararlanan rehinelerin kaçtığını'' öne sürdü.

Mahir Mikdad, ''Aramızda anlaşmazlık olan Sinu ailesi mahallemizi bastı. Silahlı çatışma çıktı. Ordu müdahale etti. Kardeşim Hasan'ı da gözaltına aldılar. (Rehineler) O arada doğan güvenlik boşluğundan yararlanıp gitmiş olmalı. Ben bu saatten sonra Aydın Tekin ve diğerlerinin başına geleceklerden sorumlu değilim. Benim sorumluluğumdan çıktılar'' dedi.

Mahir Mikdad, "Aramızda anlaşmazlık olan sinu ailesi mahallemizi bastı ve silahlı çatışma çıktı. ordu müdahale etti. o arada aydın tufan tekin ve diğer rehineler kaçmış olmalı. bundan sonra rehinelerden sorumlu değiliz" dedi.

Lübnan istihbaratından bir yetkili ise, mikdad ailesinin kamuoyunu yanıltmak istediğini belirterek, ''Mahir Mikdad, yalan söylüyor. rehineler hala ellerinde, yerlerini değiştirmiş olmalılar. bu şekilde kamuoyu baskısını hafifletmeye çalışıyorlar'' ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliği yetkilileri de Türk işadamı Aydın Tufan Tekin'in hala Mikdad ailesinin elinde rehin tutulduğu yönünde çok kuvvetli bilgiler olduğunu'' açıkladı.