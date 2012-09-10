Lübnan'da rehin tutulan bir Türk serbest bırakılacak

Lübnan Genelkurmay Başkanı General Abbas İbrahim’in, Başbakan Necib Mikati’ye, bir süredir Lübnan’da tutsak halde bulunan bir Türk vatandaşının bugün ya da yarın serbest bırakılacağını bildirdiği öne sürüldü. Mikati de bir açıklama yaparak Lübnan'daki Türklerin kısa süre içinde serbest kalabileceğini belirtti.

An Nahar gazetesinin haberine göre, bir süre önce kimliği belirsiz kişilerce kaçırılan Türk vatandaşı önce Lübnan ordusuna teslim edilecek, oradan da Suriye asıllı bir Avrupalıyla birlikte Türkiye’ye gelecek.



Yine Lübnan’da Mikdat aşireti tarafından kaçırılan Aydın Tufan Tekin’in ise halen aşiretin silahlı kanadının elinde olduğu belirtiliyor. Ancak Beyrut’un güneyinde bulunan Ruveys mahallesine ordunun düzenlediği bir operasyon sırasında aile ile Tekin’i elinde bulunduran grup arasındaki bağlantının koptuğu da öne sürülüyor.



Mikati de doğruladı



Başbakan Mikati ise bugün yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kaçırılan vatandaşları için ciddi girişimlerde bulunduğunu söyledi.



Mikati, “Bu kişiler kısa süre içinde, muhtemelen aşama aşama, serbest bırakılacak” diye konuştu.



Lübnan’daki kaçırma olayları 22 Mayıs tarihinde Lübnanlı 11 hacının Suriye’de Özgür Suriye Ordusu üyelerince kaçırılmasının ardından başlamıştı. Geçtiğimiz ay Lübnanlılardan biri iyi niyet göstergesi olarak Suriye’de serbest bırakılmıştı.



An Nahar gazetesi, Türk vatandaşının serbest kalmasının ardından bir iyi niyet göstergesi olarak birkaç Lübnanlının daha serbest bırakılabileceğini belirtti.