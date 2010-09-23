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LÜBNAN'DA PKK'LILAR TUTUKLANDI BEYRUT (A.A)

23 Eylül 2010 14:12

-LÜBNAN'DA PKK'LILAR TUTUKLANDI BEYRUT (A.A) - 23.09.2010 - Terör örgütü PKK mensubu 3 kişi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta İsrail ajanı olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Lübnan güvenlik birimlerinin İsrail casus şebekelerine yönelik Eylül ayı başında başlatılan operasyonları kapsamında, Lübnan Askeri İstihbarat Teşkilatı, geçen hafta bir operasyon gerçekleştirdi. Başkent Beyrut'un yaklaşık 20 kilometre kuzeyindeki sahil kenti Jounieh'te gerçekleştirilen operasyonda 3 PKK'lının yakalandığı belirlendi. Yakalanan terör örgütü mensuplarının sorgulanmaları sonrasında, ''Lübnan'da İsrail adına casusluk faaliyetleri yürüttükleri'' gerekçesiyle tutuklandıkları kaydedildi. Bu arada, PKK terör örgütü elebaşılarından Murat Karayılan'ın, önceki gün İsrail'in Channel-2 televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Türkiye'nin İsrail'in düşmanları Suriye ve İran ile sıcak ilişkilerine atıfta bulunarak, ''Bizim düşmanlarımız İsrail'in de düşmanlarıdır'' demişti. Geçen hafta terör örgütü PKK'nın Lübnan'daki faaliyetlerinden rahatsız olan Hizbullah mensuplarının, PKK'lıların ''PKK'ya yönelik operasyonlar ve idamlar'' nedeniyle başkent Beyrut'ta İran karşıtı düzenledikleri protesto gösterisine müdahale etmeleri nedeniyle yaşanan çatışmada 2 PKK'lı ölmüş, 8'i yaralanmıştı. Terör uzmanları, Lübnan'da PKK ile ilgili yaşanan son gelişmeler ile terörist Murat Karayılan'ın İsrail televizyonuna yaptığı açıklamaların, İsrail-PKK ilişkilerinin boyutunu göstermesinin yanı sıra, PKK'nın İsrail tarafından ''taşeron'' olarak kullanıldığı iddialarının geçerliliği açısından önemine dikkat çekiyorlar.

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