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Dünya

Lübnan'da Özgür Suriye Ordusu askerleri kaçırıldı

Resmi kaynaklar kaçırılma vakası ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı

15 Ağustos 2012 22:37

BBCTürkçe

Lübnan'da Şii Müslümanlardan oluşan bir aşiret, Özgür Suriye Ordusu üyesi bir grup militanı kaçırdıklarını açıkladı.

Eylemi gerçekleştiren El Mekdad ailesi adına konuşan Ali El Mekdad Suriye'nin başkenti Şam'da Hasan El Mekdad adlı bir aile üyelerinin Özgür Suriye Ordusu tarafından alıkonulduğunu, bu nedenle böyle bir eylemde bulunduklarını söyledi.

Özgür Suriye Ordusu Hasan El Mekdad'ın Lübnanlı şii örgüt Hizbullah ile bağlantıda olduğunu iddia ediyor ancak El Mekdad ailesi bu kişinin Suriye'deki olaylarla hiç bir ilgisi olmadığı görüşünde.

Ali El Mekdad "Aşiretimizin askeri kanadı bu eylemi gerçekleştirdi. Biz hiç kimseden korkmuyoruz''dedi.

Aşiret sözcüsü ayrıca bu eylemde Beka vadisinin doğusunda bulunan Şamas, Zaiter, Nasreddin ve Dandaş aşiretlerinin bu eylemde birlikte çalıştıklarını ve ele geçirilen militanların görüntülerinin yakında yayınlanacağını söyledi.

Kaçırılanlar arasında Özgür Suriye Ordusu'nun üst düzey bir yetkilisinin ve örgüte para sağlayan bir kişinin de olduğu iddia edildi.

Resmi kaynaklar kaçırılma vakası ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmadı.

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