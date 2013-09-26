Lübnan'da kaçırılan pilotlar 'bilinmeyen bir yere' götürüldü

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ağustos ayında kaçırılan THY pilotları Murat Akpınar ve Murat Ağca'nın Beyrut'un güneyinde bulunan Dahiye mahallesinden alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü bildirildi.

Hürriyet'te yer alan, En Nahar gazetesinin bugünkü haberine göre güvenlik güçlerinin Dahiye'deki varlığını artıracağının öğrenilmesinin ardından Akpınar ve Ağca bilinmeyen bir yere götürüldü.

Haberde bu durumun pilotların kurtarılmasını zorlaştıracağı ifade edilirken, gazeteye konuşan kaynaklar, "Pilotları kaçıranlar Akpınar ve Ağca'yı kimseyle görüştürmeye niyetli değil" dedi.

Arınç ay başında "Yer değiştirdiler takibimiz altındalar" demişti

Hizbullah'ın kontrolü altındaki Dahiye bölgesine hafta başında 1000 kadar asker ve güvenlik görevlisi yerleştirildiği bildirilmişti.

9 Ağustos’ta İstanbul-Beyrut seferini yapan THY personelini Beyrut’taki havalimanından otele götüren servis aracını durduran silahlı kişiler Murat Akpınar ve Murat Ağca'yı kaçırmış, eylemin sorumluluğunu "İmam Rıza'nın Ziyaretçileri" adlı grup üstlenmişti.

Pilotlar en son 29 Ağustos'ta LBC televizyonunda görülmüştü.