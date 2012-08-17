Lübnan'da kaçırılan Türk iş adamı ailesine mesaj gönderdi

Lübnan'da Mikdat aşireti tarafından dün kaçırılan Aydın Tufan Tekin'e, AA muhabiri ulaştı. Tekin, ''sağlık durumunun yerinde olduğunu ailesine iletmesini'' istedi. Tekin, kaçıranların kendisine iyi davrandığını, Türkiye'deki yetkili makamların harekete geçmesini beklediğini söyledi.

Beyrut'a öğle saatlerinde ulaştığını anlatan Tufan Tekin, havalimanından çıkar çıkmaz kaçırıldığını belirtti. Suriye'de kaçırılan Hassan Mikdat'ın serbest bırakılması karşılığında kaçırıldığını belirten Tekin, Mikdat ailesi üyesinin serbest bırakılması durumunda, kendisinin de serbest bırakılacağına inandığını söyledi.

Türk Hükümeti'nin Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) girişimde bulunarak Mikdat ailesi üyesi Hassan Mikdat'ın serbest bırakılmasını sağlamasını umduğunu, böylelikle tatsız durum yaşanmadan, meselenin barışçıl şekilde çözülebileceğini belirtti.

Ailesine mesajı Türkçe oldu

İngilizce konuşması istenen Tufan Tekin'in ailesine mesaj verirken Türkçe konuşmasına izin verildi. Tufan Tekin, ''Aileme iyi olduğumu söylemek istiyorum. Bana gayet iyi davranıyorlar, bir sıkıntım yok. Ne istersem sağ olsunlar sağlıyorlar. Sağlığım sıhhatim yerinde ve moralim yerinde teşekkür ederim'' diye konuştu.

AA muhabirinin ''Baskı altında olduğu için mi bu şekilde konuştuğuna'' ilişkin sorusuna, ''Hayır hayır kesinlikle sorun yok, her konuda yardımcı oluyorlar, 'duş alacağım' dediğimde hemen temiz havlu getiriyorlar. Meyve geliyor, yemek geliyor. Ancak tabii ki bazı şeyler de zor ama ellerinden geldikçe yardımcı oluyorlar'' karşılığını verdi.

Kendisinin telefonla görüşmesine izin verilmediğini söyleyen Tekin, AA ekibinden ailesine ulaşarak durumunun iyi olduğunun iletmesini istedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na seslenen Tufan Tekin, Hassan Mikdat'ın bir an önce serbest bırakılması için Suriye'ye yönelik girişimde bulunulmasını istedi.

Hassan'ın bırakıldığı takdirde kendisinin de serbest bırakılıp ülkesine dönebileceğini belirten Aydın Tufan Tekin, bu sayede ailesine kavuşabileceğini kaydetti.

'En kısa zamanda buluşacağız'

Tekin, ''Bu olay iki taraf için de olmaması gereken bir durumdu. Ben hayatını idame ettirmeye çalışan sıradan bir insanım ama bazen bu tür politik durumlar ortaya çıkabiliyor. Bu durumu çözebilmek için en iyi yol, iyi iletişim kurarak, diplomatik kanalları zorlamak olacaktır. Şu anda Türk Hükümeti'nin yardımını beklemekteyim'' diye konuştu.

Aydın Tufan Tekin sözlerini ''Anneciğim, babacığım sizi çok seviyorum. Merak etmeyin gayet iyiyim, sağlığım yerinde, moralim yerinde, en kısa zamanda buluşacağız'' diyerek tamamladı.

AA ekibi, başlarına poşet geçirilmesini reddetti

Dün geceden beri aşiretin ileri gelenleriyle görüşen AA ekibi, Tekin ile görüşme talebi bu akşam yerine getirildi.

Beyrut'un güneyinde Dahiye bölgesine giden AA ekibi, burada bir evde kısa süre misafir edildi.

Güvenlik gerekçesiyle cep telefonlarına ve dizüstü bilgisayarlarına el konulan AA Muhabirleri Mustafa Yıldız ve Ogün Yıldız'dan başlarına siyah poşetleri geçirmeleri istendi. AA ekibinin bunu reddetmesi üzerine Mustafa Yıldız'ın başı bir gömlekle, Ogün Yıldız'ın başı ise kendi tişörtüyle kapatıldıktan sonra plakası karartılmış siyah jipe bindirildiler.