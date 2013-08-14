Lübnan'da kaçırılan pilotlarla ilgili 4 gözaltı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Türk pilotların kaçırılması olayıyla ilgili soruşturma çerçevesinde 4 kişi gözaltına alındı.

Güvenlik kaynakları, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 kişinin sorgulandığını belirtirken, ulaşılan bilgilere ilişkin ayrıntılı açıklama yapılmadı.

Yetkililer, soruşturmanın, Suriye 'de rehin tutulan Lübnanlılardan Cemil Salih'in eşinin kardeşi Muhammed Salih'in sorgusunda verdiği isimler doğrultusunda derinleştirildiğini bildirdi. Türk pilotların kaçırılmasını "çok profesyonelce ve karmaşık bir eylem" olarak nitelendiren yetkililer, bu nedenle sonuca ulaşılmasının zaman aldığını ifade etti.

Muhammed Salih, soruştuma çerçevesinde pazar günü gözaltına alınmıştı.