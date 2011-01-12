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Dünya

LÜBNAN'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ BEYRUT (A.A)

12 Ocak 2011 20:01

-LÜBNAN'DA HÜKÜMET DÜŞTÜ BEYRUT (A.A) - 12.01.2011 - Lübnan'da, 11. bakanın da istifa etmesiyle milli birlik hükümeti çöktü. Resmi Milli Haber Ajansı, Batı destekli Başbakan Saad Hariri başkanlığındaki 30 üyeli kabineden Hizbullah'ın ve hareketin müttefiki 11 bakanın istifa ettiğini duyurdu. Daha önce 10 bakanın hükümetten çekildiği duyurulmuştu, ancak hükümetin düşmesi için 11 bakanın istifası gerekiyordu. Bakanların kabineden, eski başbakan Refik Hariri suikastı soruşturması konusundaki gerilim yüzünden istifa ettikleri belirtiliyor. Hariri'nin ölümünü soruşturan uluslararası komisyonun hazırladığı iddianamede, bazı Hizbullah üyelerinin suikastta yer aldığı ve suçlanacağı iddiaları üzerine ülkede siyasi kriz çıkmıştı.

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